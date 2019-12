En noviembre, aumentó a 70% nivel de los embalses

En noviembre, el nivel agregado de los embalses en el territorio nacional aumentó con respecto a octubre. Así lo informó XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM).



De acuerdo al reporte, la capacidad de los embalses de generación de energía eléctrica se ubicó en un 70,3% del volumen útil, 0,15 puntos por encima del nivel reportado al cierre de octubre, el cual fue de un 70,15%.

“Al realizar el análisis por regiones hidrológicas, en Caribe los embalses se encuentran en 85,6%, en Oriente 77,1%, en Antioquia 76,2%, en el Valle 60,2% y en Centro 60,0%”, señala el boletín de XM.

Por su parte, los aportes hídricos cerraron el citado mes con un promedio del 73,8% respecto a la media mensual histórica. La región que presentó mayor desviación frente a la media histórica fue Oriente con 63,0%, las regiones con menor desviación fueron Caribe con 99,8% y Valle con 97,2%.



Con respecto a la variable de generación de energía, en promedio, durante noviembre, fue de 194.7 gigavatios hora día (Gwh/día).



“El 76,77% de la generación, equivalente al promedio, fue producto de recursos renovables; el 23,23% restante, equivalente a 45.2 Gwh/día promedio, fue de recursos no renovables. Comparado con el mes anterior, la variación de la generación no renovable fue de un 23,23%, mientras que la renovable fue de un 76,77%”, resalta el reporte.



La fuente de energía con mayor contribución fue la generación hidráulica con un 98,63%, equivalente a 147.39 Gwh/día promedio (creciendo un 2,92% en relación con el mes anterior).



Así mismo, por fuente de energía, las plantas hidráulicas con embalses fueron las mayores aportantes con un 83,45%, equivalente a 124.71 Gwh/día promedio (creciendo un 0,60% en relación con el mes anterior), mientras que las plantas filo de agua aportaron el 15,18% con un incremento del 22,69% frente al mes anterior, producto del incremento de los aportes hídricos.



“El total de la generación con recursos no renovables (combustible fósil) para el mes de noviembre fue de 45.23 Gwh/día promedio (decreciendo un 6,25% en relación con el mes anterior)”, agrega XM en su boletín.



Así, el carbón fue el mayor aportante con un 51,28% (23.19 Gwh/día promedio), seguido por el gas con un 48,52%, (21.95 GWh-día promedio (decreciendo un 11.64% en relación con el mes anterior).