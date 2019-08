En roca fracturada están los nuevos focos de gas

El desarrollo de bloques para la producción de hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales (YNC), en el territorio nacional puede ser una realidad, y mucho antes de lo que la mayoría del país piensa.



La razón, en el departamento del Cesar existen unos depósitos conocidos como de “roca naturalmente fracturada”, es decir, que la misma naturaleza quebró los mantos de los yacimientos, lo que permitiría la extracción del hidrocarburo, en esta caso gas natural.



Y la estimación del potencial lo realiza la petrolera Ecopetrol, cuya administración viene contemplado seriamente el tema, ya que, aunque técnicamente es fracking, no se realizaría precisamente el fracturamiento, gracias al comportamiento geológico, lo que despejaría el camino para extraer el combustible.



Portafolio pudo establecer con fuentes del sector hidrocarburífero, que los técnicos y expertos de la petrolera colombiana analizan seriamente la opción, ya que esto ayudaría a incrementar las reservas de gas natural que tanto necesita el país.



Dejaron en claro y/o reiteraron, que aunque es apenas una opción y que la empresa no tiene en la actualidad proyecto alguno en la zona, el tema ya lo tiene la petrolera sobre la mesa, ya que se podrían desarrollar estos yacimientos sin tener que hacer labores exhaustivas para fracturar la roca que contiene el gas natural, sino, que, por el contrario, la naturaleza por sí sola ya hizo ese trabajo.



Además, el tema del “potencial en yacimientos naturalmente fracturados”, ya ha sido ventilado en varios escenarios.



Potencial gasífero

En un reciente foro sobre el desarrollo de los YNC a través de la técnica del fracking en Valledupar, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón Pardo, anunció el potencial de los yacimientos de gas natural localizados en “roca naturalmente fracturados”, más exactamente en la Cuenca Cesar - Ranchería.



Al mismo tiempo que señaló la caída en las reservas del combustible en un 2,9%, al pasar de 11,7 años a 9,8 años, subrayó que en la citada cuenca, exploraciones adelantadas por técnicos de la petrolera colombiana estimaron una prospectividad de 10 trillones de pies cúbicos (TCF por sus siglas en inglés) de gas natura, “más del doble de toda la reserva nacional”.



Bayón agregó que, con los potenciales descubrimientos, este departamento está ad portas de convertirse en pieza clave y de primer orden en la región Caribe para entregar gas natural a la mayor parte del territorio nacional, “un hecho que no se presenta desde hace más de 40 años con el hallazgo de los depósitos en el campo Ballena en La Guajira”.



La cifra del presidente de Ecopetrol se queda corta, si se compara con datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), amparados en un estudio del Departamento de Geología de la Universidad Nacional, los cuales indican que en un escenario moderado, la Cuenca Cesar - Ranchería tendría un estimado en reservas de gas natural de 21 TFC.



Es o no es ‘fracking’, el debate

El anuncio del presidente de Ecopetrol sobre el potencial de gas natural en yacimientos de “roca fracturada naturalmente”, ha despertado toda clase de inquietudes, más en la región del Cesar.



El debate gira en torno a si estando la roca fracturada en los YNC, su proceso de producción se considera fracking.



Voceros de la petrolera le indicaron a Portafolio, que todas las miradas se concentraron en esto; sin embargo, nadie ha reparado en un tema: el de los YNC naturalmente fracturados, los cuales no necesitan de fracturamiento hidráulico para producir petróleo y gas.



“La razón es porque en algunas áreas en la profundidad de la tierra, donde se encuentran depositados el petróleo y el gas, las rocas ya están fracturadas de forma natural y no habría necesidad de recurrir al fluido que se utiliza en el fracking”, subrayaron las fuentes de la petrolera.



Así mismo, reiteraron que estos yacimientos se caracterizan por contar con gran cantidad de fracturas naturales causadas por movimientos de la corteza terrestre y también como consecuencia de la deformación de las capas de roca.



Para los expertos en el tema, argumentan que la presencia de fracturas naturales en un yacimiento favorece el flujo de petróleo y gas porque solo se necesita la perforación vertical y no se requiere hacer otro pozo horizontal, que es donde se realiza el fracking.



Según el profesor Francisco Barrios, catedrático de la Universidad de Nuevo León (México), las fracturas naturales influyen en el comportamiento tanto de producción como en la declinación de presión del yacimiento.



El experto precisa que, esta influencia puede resultar tanto negativa como positiva sobre todo en la parte de flujo de fluidos. Por ejemplo, las fracturas abiertas, es decir, que no han sido cementadas o parcialmente mineralizadas (con buena permeabilidad), por lo general tienen un efecto positivo en el flujo de petróleo; pero adversamente ocurre con el flujo de agua y gas, ya que por la alta permeabilidad que ellas presentan tienden a ocurrir los problemas de conificacion.



El catedrático agrega además, que las fracturas en estos yacimientos están totalmente cementadas o mineralizadas, fenómeno que ayuda a crear barreras de permeabilidad a todos los tipos de flujo.



Iniciativas de la Drummond

La compañía Drummond tiene la intención de producir gas natural con el proyecto ‘Cuenca Ranchería – Cesar’, el cual tiene como escenarios de exploración a los municipios de Albania, en La Guajira; así como Chiriguaná y Bosconia, en el departamento del Cesar.



Con la ayuda del Ministerio del Interior, la empresa con sede en los EE. UU. adelanta el proceso de consultas previas con las comunidades de las cabeceras municipales de La Paz y al sur de Valledupar, especialmente en los corregimientos de Guaymaral, El Perro y Los Venados.



El desarrollo para la producción de gas natural tiene como objetivo el centro, oriente y sur del Cesar, así como el norte y el sur de La Guajira.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio​