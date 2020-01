En seis meses, el país estrenaría el Sisbén IV

Seis meses le quedan al país para estrenar una nueva base de datos, clave a la hora de determinar quién recibe o no subsidios y beneficios sociales.



Se trata del Sisbén IV, que fue aprobado por un Conpes en el 2016 –por el gobierno anterior– y ratificado como política pública de la actual Administración en el Plan de Desarrollo (PND): ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’.



Inicialmente, se preveía que en el 2019 debía quedar lista la nueva base de datos, pero su implementación y barrido se alargó hasta este año, y según Planeación Nacional hacia mediados de año ya quedaría plenamente culminado.



“En junio estará completo el Sisbén IV, que será más novedoso, ya que incluye la variable ingreso en cada uno de los detalles”, dijo Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en una entrevista con Portafolio de hace unos meses.



Y agregó que esta plataforma “tendrá más información y características socioeconómicas adicionales que antes no estaban y eso va a permitir avanzar más en esta focalización”.



PLAN DEL GOBIERNO



De acuerdo con lo plasmado en las bases del PND, el objetivo principal de darle vía libre a esta nueva etapa del sistema es aumentar la eficiencia del gasto social, además de actualizar los datos.



Y es que desde hace poco más de una década los registros no son renovados, razón por la cual la focalización del gasto público en los diferentes programas sociales se ha ido desgastando.



“Con la implementación del Sisbén IV (...) se creará la oportunidad para que más programas y entidades utilicen el Sisbén como un instrumento no solo para la definición de sus beneficiarios, sino también como un insumo para su planificación, debido a las mejoras en la calidad de información y las utilidades adicionales”, reza el documento.



La iniciativa, según la hoja de ruta que se trazó el gobierno de Iván Duque va más allá, teniendo en cuenta que, además de lo anterior, “el DNP validará y actualizará los datos de las personas registradas mediante cruces de información a nivel individual y geográfico con otros registros administrativos”.



Sin embargo, la tarea no será de un solo lado. Las bases del Plan de Desarrollo incluyen mandatos para las diferentes entidades que tienen a su cargo iniciativas sociales, de tal modo que diseñen las condiciones de entrada, permanencia y salida de los programas que usan el Sisbén para focalizar.



Con esto se pretende “que tanto la identificación como la selección de los beneficiarios sea transparente, y que se establezcan condiciones explícitas de permanencia y salida”.

De este modo, el país verá cómo –de forma progresiva– se realizan mejores distribuciones del gasto social, entre lo que están miles de millones de pesos que se giran anualmente por subsidios.



De hecho, uno de los programas que se verá directamente impactado por el Sisbén IV será Familias en Acción, que tendrán que determinar “los ajustes en su diseño, focalización, cobertura y mecanismos regulares de permanencia y salida de beneficiarios, teniendo en cuenta el enfoque diferencial a nivel territorial y poblacional, la dinámica de la pobreza, el cierre de brechas, las diferencias urbano-rurales y las condiciones de vida de territorios más rezagados”, dice el PND.



REGISTRO SOCIAL



Y aunque el Sisbén IV aún no está vigente y solo hacia el segundo semestre verá la luz, Planeación Nacional ya prepara un nuevo programa para interoperar todos los sistemas de información del gasto público en Colombia.



Este se llamará el Registro Social, y, según Rodríguez, “busca tener programas que se coordinen, que sean continuos, que se evalúen y que cambien la calidad de vida de los colombianos”. Y agregó que: “esta será una herramienta para la disminución de la pobreza y la desigualdad”.



“Creemos que la forma en que estamos enfocando el problema es con mayor crecimiento, pero con equidad y reducción de desigualdad y de la pobreza, lo cual se lograr con mayor gasto social, pero que llegue a las personas que más lo necesitan y en los programas que más se requieren”, concluyó el funcionario.



En este proyecto, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, la entidad trabajará de la mano del Ministerio de las TIC, con el fin de construir una normativa que permita el intercambio de datos entre los programas y se disponga de la tecnología e infraestructura necesaria. En tanto, junto con el Departamento de Prosperidad Social, se hará un mapeo de las ofertas existentes del Gobierno en cuanto a programas sociales, de tal modo que la información repose en un solo lugar.



La apuesta es grande y según Rodríguez quedará lista antes de que termine esta Administración.



NUEVO CATASTRO



Otro de los proyectos bandera que tiene el DNP para este año es el catastro multipropósito, y según el director de la entidad, Luis Alberto Rodríguez, este mes comenzó una nueva etapa en su implementación.



“Ya está listo el crédito y su perfeccionamiento, y junto con el Dane, tenemos un plan de trabajo detallado, que será importante a mediano plazo en el país. Este proyecto no se ha dimensionado, en términos de reconocimiento del territorio y de aprovechamiento productivo del país, y de las capacidades de cada una de las regiones”, aseguró hace unos meses. Y anotó que el catastro también permitirá que los territorios aumenten sus ingresos tributarios, en cerca de $3 billones y al 2025 llegaría a $10 billones. “Este proyecto es transformacional y de largo plazo, y trascenderá a este Gobierno”, anotó.