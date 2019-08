En tres días aumentará a 12% la mezcla de biocombustible

A partir de este domingo, los transportadores de carga del país deberán empezar a ‘tanquear’ sus vehículos con ‘B12’, una mezcla compuesta por biocombustible, en 12%, y diesel fósil tradicional, en 88%.



Lo anterior, para cumplir con la Resolución 4-0666 del 20 de agosto de 2019, que dictaminó el aumento de la participación del biocombustible en la mencionada mezcla, pasando del 10% al 12%.



Con esta modificación, el Gobierno busca disminuir progresivamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el país, al considerar que la flota de carga es la principal responsable de las emisiones de CO2 y material particulado de todo el sistema de transporte nacional.



De hecho, según cifras oficiales, este parque automotor emite 28,2 millones de toneladas de CO2 al año en Colombia, principalmente porque de los 400.000 camiones que lo componen, el 46% tiene más de 20 años de uso, y solo el 15% cumple con la norma actual de emisiones Euro IV.



“Con este nuevo porcentaje se estima que el sector transporte reducirá en al menos tres millones de toneladas de CO2 sus emisiones a la atmósfera este año, contribuyendo contundentemente a las metas del Estado de reducción de emisiones de GEI. Esta acción equivale a un 30% de la meta de reducción del sector transporte”, señaló Carlos Graterón, director técnico de la Federación Nacional de Biocombustibles.



LA OTRA CARA

A pesar de que el uso de biocombustibles no es nuevo y que el aumento solo será del 2%, la noticia no fue bien recibida por los gremios de los transportadores de carga, al considerar que este cambio perjudicará el desempeño de sus vehículos y, en general, del negocio.



“Esa mezcla les resta potencial a los motores de los vehículos, sobre todo a los diesel, y también les resta eficiencia”, aseguró Jairo Herrera Murillo, presidente de Asecarga. Además, el dirigente gremial señaló que con esto se impactarán los costos operativos del sector.



“Calculamos que el rubro del combustible, que representa el 35% de los costos de operación para los transportadores de carga, podría aumentar en casi 40%. Por esto, ya le hemos expresado nuestra preocupación al Gobierno para que esta decisión no se tome, hasta tanto haya certeza de que aumentar la mezcla no tiene mayores efectos negativos sobre los vehículos de carga ni su desempeño. Además, porque esto puede dar hasta para una inmovilización camionera”, agregó Murillo.



Por su parte, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, señaló que según los estándares de la organización mundial de constructores de vehículos, las mezclas máximas obligatorias recomendadas son del 10% para etanol y del 7% para biodiésel, por lo que considera que el 12% es excesivo.



“El uso en exceso de biocombustibles y lo sabemos por los distribuidores de vehículos, es que hay taponamiento prematuro de los filtros y daños recurrentes en las cabezas de los pistones y la inyección.



Esto ocurre porque los filtros están ya saturados y empieza a pasar la suciedad hacia el motor; como consecuencia se comienzan a dañar las cabezas de los inyectores. De ahí se derivan otros problemas de carácter ambiental, porque cuando los filtros empiezan a taparse prematuramente y los inyectores empiezan a forzarse, aumentan las emisiones contaminantes y crece la frecuencia de los mantenimientos para evitar eso, lo que repercute en mayores costos”, dijo Cuervo.



Además, advirtieron que el país no ha empezado a hacer las inversiones que se requieren para asegurar la calidad en todo el sistema de distribución, lo que hace vulnerables las mezclas con biodiésel y etanol.



