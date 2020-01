Así avanza la movilidad en Bogotá en la nueva jornada de protestas

Con bloqueos en algunos sectores de Bogotá inició este martes una nueva jornada de protestas.



Ante esta situación, el Esmad hace presencia en las localidades de Suba y Bosa, en donde avanzan las manifestaciones convocadas este martes en todo el país.



(10:30 a.m.) Presentan primer balance oficial sobre la jornada de protestas



El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez presentó un primer balance oficial de la jornada de manifestaciones de este martes y las decisiones de la Alcaldía para evitar bloqueos.

(10: 25 a.m.) Inicia marcha en la Universidad Nacional



Arrancó la marcha desde la Universidad Nacional. Se dirigirá por la calle 26 al occidente desde la carrera 33. No hay paso vehicular.



Desvíos sugeridos:

- Al occidente se sugiere buscar calles como la 13, 53 y 63, como también la Av. Las Américas y la Av. Esperanza



(9:16 a.m.) Tenga en cuenta



Se presentan bloqueos intermitentes en la carrera 7 con calle 40 en ambos sentidos.

Desvíos al sur:

- Circunvalar al sur desde cl 51

- Carrera 13 al sur desde cl 47

Desvíos al norte:

- Circunvalar al norte desde cl 36 (Parque Nacional)

- Av Caracas al norte desde cl 32.



(9:12 a.m.) Problema de movilidad en Las Américas



Se registran manifestaciones en la avenida Las Américas con carrera 74, en sentido oriente - occidente, lo que genera afectación en la calzada mixta de este corredor.



(8:42 a.m.) Bloqueos en la Autopista Sur con Villavicencio



Se registra un bloqueo en las calzadas mixta y exclusiva en la Autopista Sur con avenida Villavicencio, en sentido occidente - oriente, por manifestaciones en la zona. Autoridades realizan acompañamiento.



(08:10 a.m.) Cierre de estaciones de TM en el Portal Sur



Por manifestaciones se dejan de atender las estaciones San Mateo, Terreros, León XIII, La Despensa y Bosa.



(07:54 a.m.) Reabren estaciones de la Troncal Suba



TransMilenio habilitó el paso en la troncal. Se reabre Portal Suba y estaciones Campiña, Transversal 91 y 21 Ángeles.



(7:48 a.m.) Bloqueo frente a la Universidad Distrital



En la carrera Séptima con calle 40, sentido Sur- Norte, se presenta un bloqueo por parte de estudiantes en dos carriles de la calzada mixta. Paso de vehículos en carril rápido.



(7:40 a.m.) Afectaciones viales en el sur oriente de Bogotá por marchas



Se registran manifestaciones en la avenida Primero de Mayo con avenida Caracas, situación que ha generado afectación de dos carriles del corredor, en sentido oriente - occidente. Autoridades realizan acompañamiento.



(07:12 a.m.) Cierre de estaciones de TM



TrasnMilenio anunció que fueron cerrado el Portal Suba, así como las estaciones de la Campiña, Transversal 91 y 21 Ángeles.