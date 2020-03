En vivo: Minsalud habla del primer caso de coronavirus en el país

El ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez ofreció este viernes una rueda de prensa, luego de que se confirmara el primer caso del coronavirus en Colombia.



El jefe de la cartera de salud señaló que 16 personas, que hacen parte del núcleo familiar de la paciente diagnosticada, tuvieron contacto con ella, y que ya están en valoración médica.



De acuerdo con el ministro Ruiz, la llegada del virus a Colombia era inminente, pues ya habían varios casos en América Latina. No obstante, manifestó que el país está preparado desde hace más de ocho semanas para enfrentar la llegada del nuevo COVID-19.

Según el ministro, la paciente llegó a Colombia el pasado 26 de febrero procedente de Milán (Italia) y que no presentó síntomas a su llegada a Bogotá.



Sin embargo, el jefe de la cartera agregó que este caso está totalmente controlado.



Aclaró, además, que el 80 % de las personas que padecen el virus no desarrollan síntomas, por lo que se deben reforzar todos los controles para evitarlo.



El personal médico que está atendiendo a la paciente también está en un proceso de seguimiento para evitar contagio.