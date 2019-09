Energía limpia aportará al mundo 18% de la electricidad a fin de año

La capacidad de las energías renovables en todo el mundo se ha cuatriplicado de 2009 a 2019 con una inversión global próxima a los 2,6 billones de dólares (2,3 billones de euros), según reveló hoy, jueves, ONU Medioambiente, al destacar el liderazgo de la energía solar.



(Lea: Nueve de cada 10 hogares quiere electricidad con energías renovables)



A principios de 2010, las renovables -sin contar las grandes hidroeléctricas- generaban solo el 4 % de la capacidad energética mundial, mientras que cuando acabe el año se espera que solo la energía solar y la eólica generen el 18 % de la electricidad consumida en el planeta.



(Lea: Casi 100 proyectos de energía renovable le darán corriente al país)

El informe "Tendencias Globales de Inversión en Energía Renovable 2019", publicado por la ONU junto a la Escuela de Fráncfort y Bloomberg New Energy Finance, expone que la capacidad energética de las renovables -excluyendo las grandes centrales hidroeléctricas- ha pasado de 414 gigavatios al final de 2009 a 1.650 gigavatios que tendrá a finales de 2019.



(Lea: Sector energético: cambios y fortalecimiento a través de la innovación)



LA ENERGÍA SOLAR, A LA CABEZA DE LAS RENOVABLES

​

La subida más notable ha sido la capacidad de la energía solar, que al principio de 2010 se situaba en 25 gigavatios y al acabar 2019 llegará a los 638, que es la electricidad suficiente, por ejemplo, para proveer a casi 8 de cada 10 hogares en Estados Unidos.



"Pocos habrían soñado que al comienzo de 2010 la solar tendría más capacidad añadida en toda la década, 638 gigavatios, que cualquier otra -renovable, fósil o nuclear-.



Sin embargo, la 'ecologización' del sistema energético aún tiene un largo camino por recorrer", remarca el informe. "Invertir en energía renovable es invertir en un futuro sostenible y rentable, como ha mostrado el increíble aumento de las renovables en la última década", consideró la nueva directora ejecutiva de ONU Medioambiente, Inger Andersen, en un comunicado remitido hoy desde la sede central de esa agencia en Nairobi.



La inversión global en renovables en 2018 llegó a los 272.900 millones de dólares (246 522 millones de euros), que aunque supone un 12 % menos que en 2017, es tres veces la inversión global que se realiza en carbón y gas.



La participación mundial en la generación renovable de electricidad subió en 2018 el 12,9 % respecto a 2017 (11,6 %), lo que supuso que no se emitiesen 2000 millones de toneladas de dióxido de carbono.



CHINA, AL FRENTE DE LAS INVERSIONES MUNDIALES

​

Respecto a las inversiones, la solar sigue siendo la que más fondos capta, con 133.500 millones de dólares (120 585 millones de euros) aunque supone un descenso del 22 % respecto a 2017. La eólica, por su parte, vivió una crecida de inversión del 3 %, recaudando 129.700 millones de dólares (117 152 millones de euros) el año pasado.



China sigue siendo el país que más invierte en energía solar (88.500 millones de dólares, 80 millones de euros, en 2018) -a pesar de que la inversión realizada el año pasado cayó un 38 % respecto al anterior-, seguida del conjunto de Europa (59.900 millones de dólares, 54 124 millones de euros y una crecida del 45 % respecto a 2017) y Estados Unidos (42.800 millones de dólares, 38 673 millones de euros, y caída del 6 % en la inversión).



Además, en la última década la suma de la inversión china en renovables ha alcanzado los 758.000 millones de dólares (685 000 millones de euros), lo que supone más del doble que lo gastado por el segundo país de la lista, Estados Unidos, que en diez años invirtió 356.000 millones de dólares (322 000 millones de euros).



Japón, Alemania, Reino Unido e India son los países que siguen en esa lista, y el conjunto de los países europeos supone una inversión en diez años de 698.000 millones de dólares (630 703 millones de euros). Mientras que algunos países han reducido las inversiones en energías limpias, otros como España, Vietnam, Ucrania o Sudáfrica han quintuplicado su capacidad de inversión en 2018.



La directora ejecutiva de ONU Medioambiente consideró, no obstante, que hay que "aumentar de forma rápida el cambio global hacia las renovables si queremos llegar a los objetivos internacionales climáticos y de desarrollo".



LA SOLAR Y LA EÓLICA, MÁS BARATAS QUE LAS NO RENOVABLES

​

La caída en los costes de la electricidad procedente de la energía eólica y solar ha supuesto, según el jefe ejecutivo de Bloomberg New Energy Finance, Jon Moore, un cambio en las políticas, que estaban enfocadas antes en el carbón. "Ahora, en muchos países del mundo, la eólica y la solar es la opción más barata para producir energía", aseguró Moore, cuya empresa ha aportado los datos para la elaboración del informe.



EFE