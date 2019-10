‘Es la hora de acelerar las nuevas fuentes de energía’

Parece que el país no supera los grandes retos en materia de energía y que las alzas repentinas de las tarifas o las amenazas de apagones no son cosas del pasado.

Portafolio habló Gabriel Jaime Rico, experto en temas energéticos y presidente de la junta directivas de la firma Enercomex S.A.



Rico dice que es necesario empezar a ampliar la canasta básica de generación de energía y abrir la mente y el estudio a temas como hidrógeno, y por que no energía nuclear. De esta manera en 20 años podremos estar hablando de construir plantas nucleares, o tener estudiados bien todos los nuevos desarrollos.



Por estos días sorprendió al país el hecho de que vuelven las alzas en energía, ¿qué opina?



Hay que tener claro que la energía que se negocia al día en el mercado mayorista funciona como la bolsa de valores, cuando el bien comienza a ser escazo sube de precio. Por ello las electrificadoras compran en contratos de largo plazo para poder garantizar a sus clientes el servicio y la estabilidad en los precios.



Dicho lo anterior le digo que, primero desde hace años se agotó el gas natural que se usaba Para la generación térmica y hoy algunas centrales generan con combustibles líquidos haciendo que en épocas de escasez haya que generar a precios altos(por eso estamos teniendo precios altos cada qué hay menos agua o menos hidrología).



Segundo, los usuarios podrían comprar energía en contratos que estabilizaban el precio. Pero según El Tiempo, por ejemplo EPM no tienen protegido con contratos al 100% de la energía que compra para los hogares, ya que tiene expuesto para comprar en bolsa un 12% de la energía que es asumida como riesgo por lo que pagan los hogares directamente.



Tercero, el país necesita más generación barata en época de escasez. Es urgente el gas natural licuado para las plantas térmicas del país y lograr de manera más ágil la penetración de las nuevas energías limpias, hoy Colombia necesita más fuentes renovables e invertir en innovación energética y tecnología de cuarta revolución industrial.



¿Cómo así, estamos lejos de estar blindados contra un apagón?

Es importante entender que si sumamos las necesidades de energía del país el 88 por ciento están cubiertas con contratos de futuros, pero el crecimiento de la economía y el estado del clima juegan un papel en la estabilidad del sistema ya que tenemos una generación basada en hidro convencional y si le sumamos los retrasos existentes en algunos proyectos de generación, hacen que año a año se va necesitando más energía disponible. Por eso es muy importante la posibilidad de nuevos proyectos y en especial darle un fuerte impulso a las energías renovables.



Además, solo en la medida en que se usen y construyan plantas con nuevas energía el país conocerá los costos reales, los riesgo y las virtudes de esos productos. Para ello es necesario avanzar.



En Colombia los usuarios no-regulados (la industria) pueden negociar el precio a quien le compran la energía, eso hace, supone uno,que la compren más barata.



Es eso cierto. La industria compra más barato y es más eficiente en el uso de esa energía.

Esta es la teoría, el valor que paga una empresa por la energía en Colombia depende de su estrategia de negociación, donde variables como la cantidad de energía, el punto de entrega (es decir, cuando el cliente tiene varias sedes), el tiempo del contrato, hacen que las tarifas sean diferentes. Si a esto le sumamos las variables de oferta y demanda del mercado, cuando hay escasez de energía el usuario no-regulado le termina comprando al comercializador que le ofrece.



La energía y la posibilidad de autogeneración son componentes que impactan realmente los costos de producción de una industria o empresa haciéndola más o menos competitiva.



Algún día los hogares y pequeños comercios podrían pensar en ellos mismo negociar su propia energía, en términos de precios y de origen de esa energía (solar, térmica, hidráulica, hídrógeno, por ejemplo)?



Si. Para la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la tendencia es esa, ir rebajando los topes para pertenecer al mercado no regulado, lo que favorece al pequeño comercio.



Para los hogares, la innovación energética, inteligencia artificial, medición inteligente, masificación de apps de domotización en las residencias, sumado a la movilidad eléctrica y la instalación de las fuentes renovables de energía se van poco a poco ganando un espacio en el mercado, por ejemplo, un constructor puede desarrollar un proyecto sostenible de viviendas con generación de energía solar o alternativa, negociando con el comercializador aspectos como el respaldo del sistema, para poder garantizar la prestación eficiente del servicio.