‘Esperamos tener un aliado local en nuestra llegada al país’

Kam He, director of solution and consulting de Alibaba explicó en el marco del Claro Tech Summit, cómo la compañía ha sacado provecho en el mundo de su base de datos, además de su ecosistema digital.



Y si bien las ventas del grupo chino van muy bien, el foco de los nuevos negocios está en las pymes.



“Muchas personas piensan que Alibaba es una plataforma de e-comerce y más por la ventas que se hacen un día en especifico conocido como el 11:11, es decir el 11 de noviembre, pero nosotros somos también una compañía tecnológica, de datos”, explicó.



De acuerdo con el directivo, la empresa se relaciona entre sí.



“Estamos en medio de un gran ecosistema que se compone de muchas unidades de negocios y entre ellas se comparten esos datos, tenemos un gran sistema de logística y uno de pagos que son los más grandes no solo de China sino del mundo”, agregó.



De acuerdo con Kam He, en noviembre 11 del año pasado, durante 24 horas registraron ventas de 38.800 millones de dólares, y en ese tiempo entregaron 1.200 millones de paquetes al mundo.



“Entonces al ver estos números, nos damos cuenta que detrás de eso, debe haber una tecnología e infraestructura que apoya todo ese esfuerzo. Hemos aprendido también, en el largo camino, y de igual forma estamos apoyando a otras empresas para que mejoren en su propio trayecto”, señaló



Sobre lo que ha sido más difícil para la transformación digital que ha sufrido la empresa internamente y también cómo se puede aplicar igual en otras compañías y en otros clientes, el directivo apuntó que la clave de su negocio está en el agrupar a las pymes.



“Alibaba es una compañía que reúne a los pequeños comerciantes, tenemos 700 millones de usuarios en nuestro sistema, así que si vendiéramos ropa o zapatos, seríamos los más grandes del mundo y no es el caso, porque nosotros permitimos que sean otras empresas, más pequeñas incluso, las que vendan esos productos” dijo.



Por eso mismo, la empresa se ve como un aliado de las pymes, lo cual tendría un gran crecimiento, en un mercado como el colombiano.



“Somos amigos de los pequeños empresarios, no competimos con ellos. Ellos no tienen que copiar nuestro modelo, por eso son tan importantes nuestros aliados en el mercado local”, apuntó.



Si bien, por ahora no saben de qué forma podrían ayudar a las empresas locales, porque siente que esto requiere de un estudio más amplio del segmento y del mercado, si ven que la experiencia previa, les puede dar unas luces a los empresarios sobre el camino recorrido y sus alcances, además del apoyo de los aliados locales o con conocimientos previos.



“Esperamos contar con socios locales en nuestra incursión en Colombia, para traer lo mejor al mercado, señaló.



En la región tienen dos data centers, en Estados Unidos, “trabajamos estrechamente con el grupo Carso. Pero desde la perspectiva de negocio, somos muy cercanos a Claro y de pronto la próxima semana tendremos una noticia”, dijo.



COMPLETA SEGURIDAD



Para el caso de la protección de los datos de los usuarios, empresas y aliados, el directivo de la gigante asiática enfatizó en que ese punto cobra total relevancia, por el valor que tiene.



“La seguridad de nuestra nube es lo más importante, porque ahí depende nuestro sustento, sabemos que hay otros competidores, cumplimos con todos los requerimientos en todos los países en los que estamos, además internamente tenemos una prueba muy exigente con el que garantizamos que se está cumpliendo con la seguridad”, complementó.



De acuerdo con la firma Gartner, Alibaba es la compañía que se ubica entre el puesto 1 o 4 del mundo, dependiendo de la región que se esté evaluando.



“Sobre los competidores, yo creo que la diferencia está en los modelos que se aplican y tienen cada uno que ver con los mercados, porque nosotros estamos en Asia, pero cuando vengamos a Latinoamérica, nuestra estrategia acá, cambiará.



Así mismo eso varía de acuerdo a las soluciones, si son para empresas o no, igual somos muy respetuosos con ellos, es una competencia saludable la que ayuda al sector”, agregó.



Cabe mencionar que, según el directivo, por ahora Alibaba no tiene un acercamiento puntual con las empresas colombianas, pero considera que tanto el camino previo como la experiencia que han tenido en otras partes del mundo, puede ser usado en el territorio nacional.



“Nuestra estrategia en Colombia puede no ser la misma con la que llegó Amazon al país, lo que sí queremos es que las personas puedan interactuar con los servicios en la nube de Alibaba, pero el resto nos lo dirá el mercado”, añadió.



En el caso de la escala que tiene la tecnología iniciando en la infraestructura, plataformas, aplicaciones, servicios de software, entre otros, dijo que “podríamos actuar en un área distinta, el fuerte de la nube de Alibaba es que tenemos como 200 productos en todos los temas, incluso computación elástica, distintos programas de almacenamiento, tenemos una capa de seguridad, de base de datos y esto lo hemos creado para nosotros mismos y por eso son diferentes a lo que los otros jugadores de la nube ofrecen porque la nuestra está basada en la nube”, reconoció.



Entonces, con la venta lograda en el doble 11, la dimensión de la base de datos fue muy alta, dijo. “Todo lo que hablamos en la empresa tiene que ver con la escalabilidad, la tecnología la probamos nosotros y ninguna otra nube la soporta, por eso también tiene una capa de inteligencia artificial y con el instituto Damo en China, están los mejores talentos para que trabajen con nosotros”,expresó.



ALIBABA TAMBIÉN SE ENFOCA EN LA EDUCACIÓN



El Grupo Alibaba con el instituto Damo invertirá más de 100.000 millones de yuanes (alrededor de 15.000 millones de dólares) en el desarrollo de tecnología avanzada.

La academia Damo tiene el objetivo de atraer talento de clase mundial en áreas como computación cuántica, aprendizaje automático, algoritmos básicos y seguridad de redes.



Damo son las siglas en inglés de “descubrimiento, aventura, impulso y perspectiva”.

Cada año, en el instituto Damo, hay una competencia, en la que los cerebros más dotados “tratan de resolver los inconvenientes más difíciles que tengamos ahí”, puntualizó He.