‘Esta coyuntura va a golpearnos, pero nos recuperaremos rápido’

La expansión del coronavirus covid-19 en Colombia y el mundo está generando una avalancha de noticias negativas que tienen repercusión en la economía en el corto y mediano plazo.



(Lea: ¿Cómo girar dinero y ayudarles a otros en tiempos de Coronavirus?)



Sus efectos apenas comienzan a ser analizados por expertos pues en el caso colombiano todavía falta que la curva de contagiados llegue a su tope.



(Lea: Banco de la República anuncia más medidas para garantizar liquidez)

Todos los sectores están siendo afectados, unos más que otros, pero la banca, como uno de los dinamizadores de la producción, salió desde la semana pasada, junto con el Gobierno, a anunciar planes para mitigar los efectos que sobre sus clientes y el país tenga la pandemia.



Santiago Castro, presidente de la Asobancaria, dice que la crisis va a golpear al país, pero que la economía colombiana ha demostrado ser resiliente y prueba de ello es que desde la Segunda Guerra Mundial solo ha estado una vez en recesión y confió en que de la crisis se saldrá rápido.



Se han vivido días raros con el autoaislamiento voluntario o forzado de la población. ¿Cómo ha garantizado la banca los servicios a la gente?



Todos los canales digitales han funcionado plenamente gracias a la inversión e innovación que ha realizado el sector. Quien no ha bajado la aplicación (app) de su banco debería bajarla, y los que no la usan deberían hacerlo. Los cajeros automáticos están dotados y en operación. El viernes en Bogotá se aseguró la atención en las oficinas.



¿Cómo se está comportando la cartera de créditos en esta crisis?



No hay reportes todavía. Esperemos al fin de mes para evaluar la situación.



¿Se viene una desaceleración?



El coronavirus va a afectar la economía mundial. De eso no hay duda. En Colombia nos va a impactar pero tenemos una economía resiliente, pues salimos rápido de los malos momentos. Solo tuvimos un año de recesión desde la Segunda Guerra.



¿Las medidas del Gobierno concertadas con la banca les va a obligar a bajar los intereses a los deudores?



No es obligación y es potestad de los bancos, pero hay total disposición de la banca en ayudar a sus clientes. Las medidas buscan abrirles la posibilidad. Se pueden revisar las condiciones en cualquier tipo de crédito, pero obviamente el primer paso es ir y pactar condiciones como el alargamiento del plazo, la deuda u otras condiciones de la obligación.



¿Qué opina de las medidas de aislamiento en algunas ciudades?



Si están autorizadas por el Gobierno, adelante, pero como colombianos debemos entender que hay una autoridad nacional.



¿Está de acuerdo con que los bancos perdonen deudas?



El sistema financiero colombiano maneja dineros del público. Son plata en ahorros, en cuentas, pensiones voluntarias, fondos colectivos que esperan un rendimiento, eso no se puede detener. Cada banco mirará cuáles condiciones les da a los deudores, mirará a su cliente y su situación.



A CUIDAR LAS INVERSIONES



Ante la fuerte caída de los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Colom-

bia y que afecta la rentabilidad de los fondos de inversión, Castro dijo que “la gente no debe retirar sus ahorros o inversiones colectivas pues así materializaría las pérdidas”.



“La gente debe mantener la calma, pues si no necesita con suma urgencia el dinero, no lo debe retirar. Esto se va a recuperar y las inversiones van a volver a ser rentables”. Incluso, dijo, “hay espacio para compras selectivas de algunos activos que han caído mucho de precio”.