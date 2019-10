Esta semana abrirían dos notarías 24/7 en el aeropuerto El Dorado

Archivo particular

Veinticuatro horas, siete días a la semana funcionarán, desde esta semana, dos notarías en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.



Así se lo confirmaron a este diario fuentes oficiales y del sector privado, quienes indicaron que este miércoles, hacia las 10 a.m., los puntos serían inaugurados por el presidente Iván Duque.



(A diciembre, 60% de notarías harían escrituras electrónicas).



De hecho, el mandatario ya firmó los decretos en los que crea ambas notarías y ya nombró a sus jefes: Luis Bernando Franco y Carlos Abed Toro.



Ambos estarán, no obstante, como notarios interinos mientras en el cargo se posesionan quienes tendrán las funciones oficiales, de tal modo que los puntos de atención puedan comenzar a operar cuanto antes en la terminal aeroportuaria de la capital del país.



Esta iniciativa se venía planteando desde hace varios meses, pero se concretó el pasado 9 de agosto, cuando Duque y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, firmaron el decreto de creación de las notarías 79 y 80, ambas de primera categoría.



De acuerdo con esta norma, los puntos se crearon teniendo en cuenta que en el Aeropuerto Internacional El Dorado “concurren factores positivos, estratégicos y de conveniencia social, para que allí se preste en forma continua el servicio notarial a su comunidad demandante”, motivo por el cual se encontró que era viable “la creación de dos notarías en el Círculo de Bogotá para que, a través de horarios concertados y aprobados (...) se preste el servicio notarial en forma permanente, esto es, las 24 horas del día, todos los días de la semana”.



ARGUMENTOS DE SOBRA



Asimismo, el Gobierno asegura que para la capital del país es vital contar con este servicio, teniendo en cuenta que el Concejo expidió el Acuerdo 706 del 2018, en el cual se promueve la política de ‘Bogotá productiva 24 horas’, a través de la cual la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico adelantó un estudio, en el cual identificó la zona del aeropuerto El Dorado como un área de oportunidad para la implementación de dicha política.



(Aeropuerto El Dorado tendría la primera notaría 24 horas en el país).



“Se busca facilitar a los ciudadanos y turistas el acceso al servicio público notarial, con la finalidad de que adelanten, sin mayores desplazamientos, todos los trámites notariales que se requieran”, concluyó el Gobierno Nacional.



Es importante señalar que esta semana se conocerán más detalles de los servicios que prestarán las notarías 79 y 80 en la terminal aérea, si se tiene en cuenta que hace unos meses, el superintendente de Notariado, Rubén Silva, le indicó a este diario que en estos lugares solo se expedirían certificados de salida para menores de edad y no todos los servicios de un establecimiento de este tipo.