Esta semana radicarían ponencia de la reforma tributaria

El Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, tendrá menos de un mes para tramitar y aprobar la reforma tributaria, que reemplazará a la Ley de Financiamiento.

Para esto, hoy habrá una reunión clave entre el equipo económico del Ejecutivo y los ponentes y coordinadores, en el cual se le darán los últimos retoques a la ponencia de primer debate del proyecto.



Esta sería radicada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, entre mañana y el jueves, de tal modo que los congresistas tengan hasta la próxima semana para estudiar los textos y discutirlos en las comisiones económicas conjuntas.



Vale recordar que, al tener mensaje de urgencia, las discusiones de este proyecto son más cortas a las de una ley normal, ya que solo debe surtir dos debates: uno en comisiones conjuntas y otro en plenarias paralelas, tal y como se llevó a cabo con la Ley de Financiamiento hace un año.



Sin embargo, esta vez, tanto Gobierno como Congreso tendrán más cuidado a la hora de aprobar el proyecto en las plenarias, ya que un vicio de trámite (no publicar el texto en la gaceta) llevó a que la Corte Constitucional tumbara la norma.



Carrasquilla considera que los cambios que incorporó la ley que fue declarada inexequible están dando resultados, por lo que indicó: “Insisto, si algo no está roto, no lo arregle”. Y agregó que esa ley “está generando entusiasmo en el sector productivo del país (porque sigue vigente hasta diciembre)”.



Y aunque señaló que se está revisando si es necesario apostarle a alguna propuesta de modificación, lo que está claro es que el IVA no hará parte de estas discusiones, ya que para Carrasquilla “es tema prohibido; estigmatiza y trivializa la discusión en la que estamos”.



Los congresistas, por su parte, ya han pedido cambios en temas de normalización tributaria, impuesto de renta, Impopatrimonio, entre otros.