¿Está preparado para vivir 120 años?

La edad es tal vez la única métrica universal de todo ser humano. De esta métrica ninguno se ha podido escapar. La buena noticia es que según estudios para el 2050 tendremos una gran cantidad de la población con una expectativa de vida de 120 años. Ya el récord que alguna vez tuvieron el emperador Cesar Augusto que duro 75 años o Miguel Ángel (Michelangelo) que logró vivir 88 años es hoy en día una edad relativamente fácil de alcanzar.



Con una vida tan larga llegan nuevos interrogantes que deben ser analizados. Existe un gran problema económico con personas mayores que deberán extender su plan de trabajo. Hoy los 60 años serán los nuevos 40 años. Esto implica que a los 60 años debemos estar preparados para seguir siendo productivos. Así que hoy en día sí que es verdad que los nuevos 30 son los 50 y así sucesivamente. El problema de sobre población y económico deberá ser abordado con suma seriedad. Por ahora vamos a un aspecto más administrable por cada ser humano y es su aspecto físico.



Si vamos a durar 120 años, ¿cómo vamos a lograr que nuestro cuerpo logre estar bien? Tal vez la mejor decisión que podemos tomar ya mismo es aprender a alimentarnos. En el colegio nos enseñan trigonometría, álgebra, literatura, áreas del conocimiento que pueden ser más o menos útiles dependiendo del oficio de cada persona. Pero no nos enseñan áreas prácticas del conocimiento, como por ejemplo saber alimentarnos. Es claro que todos sabemos comer pero pocos sabemos alimentarnos. Con una expectativa de vida de 120 años el reto es llegar a esa edad pero viéndonos y sintiéndonos bien. Tarea 1: Aprenda a alimentarse.



El otro reto es mantener nuestra apariencia física en condiciones óptimas, para esto es muy importante hacer ejercicio. Y pasa lo mismo que con la comida, sabemos caminar o trotar pero no tenemos las técnicas adecuadas para lograr los beneficios del deporte sin desgastar nuestro cuerpo. Ahora que pasó la Media Maratón de Bogotá vimos muchas personas que por su edad o ganas de hacer los 21 kilómetros pueden desgastar sus rodillas gravemente. Así que la tarea 2 es: Aprenda técnicas saludables para ejercitarse correctamente.



Y por último pero no menos importante, está el cuidado de nuestro cuerpo y sus partes visibles, la piel, el pelo y las uñas. Recordemos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, es nuestra conexión física con nuestro entorno. Es por esto que ya existen Clínicas dermatológicas especializadas, como Pielísima. Estos especialistas lo que hacen es analizar la estructura y el deterioro de la piel y crean proyectos de vida para lograr que la piel luzca lo mejor posible de acuerdo con la edad de cada persona. Las cremas genéricas y los tratamientos ‘One size fits all’ son elementos del pasado, hoy necesitamos expertos que logren que lleguemos a los 120 años de edad viéndonos bien. Tarea 3: busque cómo mantener y lograr una piel divina sin importar la edad.



Finalmente sepa que estas 3 tareas deben ir complementadas con una buena rutina mental que logre que usted pueda “manejar sus pensamientos” por 120 años y este espiritualmente cerca de su creador.



Actué consecuentemente con el hecho que usted está para durar muchos años, pero si quiere obviar las 3 tareas anteriores, puede hacer la FaceApp Challenge o usar Snapchat para ver cómo será de viejo y esperar a que los años no le den tan duro.



JUAN CARLOS BRICEÑO TRUJILLO - ESPECIAL PARA PORTAFOLIO

Profesor de Marketing de la Universidad del Rosario y CESA. CEO Shape Marketing.