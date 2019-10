Estas son las estrategias para fortalecer el sector vivienda a 2022

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón dio a conocer la visión de la política de vivienda que tiene el Gobierno Nacional al 2022 y las estrategias para fortalecer el sector en el país.



El jefe de la cartera presentó los 6 fundamentos de la política de vivienda:

1. Una política de estado con tres atributos: estabilidad, integralidad y articulación



“Dijimos que íbamos a gestionar los recursos para que los programas continuaran hasta el 2023, el aval fiscal se surtió, el CONFIS fue exitoso y el sector vivienda puede contar con la certeza de que los programas están financiados incluso hasta el 2025”, anunció el jefe de la cartera.



Lo anterior permite que programas como Mi Casa Ya y Semillero de Propietarios tengan recursos asegurados y continúen siendo ejecutados para que más familias puedan acceder a subsidios para adquirir vivienda propia.



2. Una política más progresiva



El ministro explicó que al 40% más pobre de la población solamente le llega el 34% de los recursos de subsidios de vivienda, y que el Gobierno viene trabajando en tres frentes para modificar esta realidad.



“Fortaleciendo Mi Casa Ya en su volumen, con Semillero de Propietarios y con la concurrencia de subsidios, tendremos la capacidad de ser en el 2022 un Gobierno que pasa de gastarse solamente el 34% de los recursos de vivienda en los estratos 1 y 2 a ser un Gobierno que se gasta el 60% en los más necesitados”, explicó.



Una familia que gana un salario mínimo hasta la semana pasada solo podía aspirar a una vivienda de 53 millones, con la concurrencia de subsidios pueden aspirar a viviendas de 70 millones. Este es un Gobierno que quiere ser más equitativo a través de la política de vivienda”, aseguró el líder de la cartera.



3. Un sector que lidere el crecimiento del país



El ministro destacó positivamente las iniciaciones de vivienda VIS que rondan el 20% desde que empezó el gobierno del presidente Iván Duque y la rotación del inventario de este tipo de vivienda que llega al 5%, lo que en sus palabras significa que “lo que se construye en vivienda de interés social en Colombia, se vende”.



Con respecto a la vivienda No VIS dijo que al Gobierno le preocupa la rotación de inventarios que crece de manera sostenida desde el 2013. Sin embargo, señaló que hay indicadores de recuperación, el más importante es que la construcción es el sector líder a nivel nacional en la generación de empleo.



De los 321 mil empleos que generó el sector de la construcción, edificaciones y acabados aportó 269 mil.



El ministro destacó además que ya existe el instrumento de garantía para comprar viviendas No VIS, la medida necesaria para que se puedan realizar créditos hipotecarios y leasing hasta del 90% y también aseguró que ya está vigente la tasa compensada para constructores de Findeter.



4. Seguridad jurídica



“En el PND se reforzó la figura de la licencia de construcción como un derecho colectivo, y esto es un insumo poderoso para que los jueces puedan equilibrar la balanza entendiendo que cuando un proyecto se va al traste no solo se afecta al constructor sino al patrimonio de las familias que invirtieron. También necesitamos que los POT estén actualizados, tenemos 853 POT desactualizados. El Gobierno se puso una meta y es actualizar 150 de los cuales priorizamos 32 que quedarán listos en diciembre del año entrante”, puntualizó el líder de la cartera de vivienda.



5. Crecimiento urbano ordenado



Los asentamientos informales en Colombia pasaron el 20% y cada vez son más los barrios de origen informal y la construcción de vivienda se está dando en su mayoría en las aglomeraciones.



“Tenemos 14 zonas priorizadas donde hemos identificado 100 proyectos que vamos a apoyar para que salgan adelante y si eso pasa, habilitaremos más de 10 mil hectáreas de suelo al 2022, con lo que nos aproximaríamos a 14 mil hectáreas, eso es como hacer tres veces Riohacha”, explicó.



6. Un sector más competitivo



En las próximas semanas se lanzará una serie de acciones como la política BIM, el Marco Nacional de Cualificaciones y las fábricas de productividad que ayudarán a superar los rezagos del sector.



“Queremos una política de estado que perdure en el tiempo, un sector vivienda que sea más progresivo, estamos obsesionados con que este sector vuelva a crecer de manera mucho más sólida, que los constructores tenga certezas y no dudas, un crecimiento ordenado y que el sector sea mucho más competitivo. Este Gobierno tiene un norte, una rectoría de política pública, tenemos absolutamente claro en dónde estamos y para dónde vamos, esto no es filosofía, es pasar de la filosofía a la acción”, concluyó.





