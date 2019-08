Este año la inflación cerraría en 3,6%, dice el Banco de la República

La inflación en Colombia cerraría este año por encima de la meta puntual de 3%, pero la tendencia se revertiría al final de 2020, para lo que el Banco Central adoptaría las decisiones necesarias sin afán para evitar afectar la economía.



Así lo aseguró este lunes el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien detalló que el índice de precios al consumidor (IPC) del país finalizaría este año en un 3,6%, debido a lo que considera son choques transitorios en los precios de los alimentos y de los productos regulados.



“La inflación total está más alta, 3,79% (anual a julio), ya son números con los que uno no está tan satisfecho”, dijo el funcionario en su presentación trimestral del informe que entrega la junta directiva del Banrepública al Congreso.



Sin embargo, Echavarría reveló que el equipo técnico del banco proyecta que la inflación terminaría el próximo año en un 2,8%, para lo que el directorio adoptaría las medidas necesarias sin afectar la recuperación económica.



“En resumen, noticias un poco menos buenas que en el pasado (...). Hay que volver a 3% y el banco va a hacer la tarea para volver al 3%, no hay que hacerlo inmediatamente porque eso ahogaría la economía”, explicó. El Banco Central se encuentra en un dilema entre contener la inflación y mantener el estímulo sobre la economía, en momentos en que redujo su proyección de crecimiento a un 3% desde una previa de 3,5%, más lejos de la meta del gobierno de 3,6%.



“Siempre la junta está en este balance de cuánto queremos que crezca la economía, pero eso tiene efectos inflacionarios. Si queremos más crecimiento tenemos que bajar las tasas de interés, pero si hay inflación alta tenemos que subir las tasas de interés, por eso es por lo que hay diferencias de opinión en la junta”, explicó Echavarría.



El Banco Central ha mantenido durante los últimos 15 meses estable su tasa de interés de referencia en un 4,25%. Echavarría dijo que el banco proyecta que el Producto Interno Bruto (PIB) se habría expandido un 2,8% en el segundo trimestre, frente a igual periodo del año pasado.



El Dane, por su parte, tiene previsto revelar el dato el jueves. “Necesitamos crecimientos superiores al 4,5% en el segundo semestre para poder crecer al 3% en todo el año y eso no es fácil”, concluyó.



Las previsiones del mercado van desde un 2,8% hasta un 3,2% para el Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre, en medio de un debate por la posibilidad de que la economía crezca más del 3%, considerando que diversos actores han rebajado sus expectativas en los últimos días (ver recuadro).



EL PIB DE 2019 SERÁ DE 3%: ANIF



En la misma línea del FMI y el Banco de la República, el centro de estudios Anif revisó a la baja su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del país, desde un 3,3% a un 3%.



Según Sergio Clavijo, presidente de Anif, diversos factores los llevaron a revisar esta cifra y la del 2020, que pasó de 3,5% a 3,3%. “También hemos elevado nuestro pronóstico de inflación del 3.5% al 3.8% para 2019”, aseguró en una nota. Y agregó que debido a estos factores y a las tensiones internacionales, el Banco de la República “debe proceder a elevar su tasa repo en 25 puntos básicos, si desea atajar la inflación para que no desborde la franja 3,5% - 3,8% al cierre del 2019, llevando su repo al 4,5% en su próxima reunión”.