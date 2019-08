Estos carros se lucieron en los recientes test de Euro NCAP

En la última tanda de valoraciones de seguridad hecha por el Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos, se les otorgó la máxima calificación de cinco estrellas a los Mercedes-Benz GLE y Clase B, Toyota RAV 4 y Corolla, Volkswagen T-Cross y Mazda 3. Este último modelo fue el que mejor porcentaje de protección (98%) ofreció en resguardo de pasajeros adultos.



El tope de estrellas para este grupo de automotores se determinó a partir de una serie de ensayos diseñados y llevados a cabo por el organismo evaluador, que representan de manera sencilla situaciones y entornos de accidentes reales que podrían causar lesiones o incluso la muerte tanto a los ocupantes de los vehículos como a otros actores viales. Un auto obtiene 5 estrellas por un “buen rendimiento general de protección en caso de colisión y por estar bien equipado con tecnología sólida de prevención de choques”, explica Euro NCAP.



Es de anotar que si bien la valoración de seguridad de ninguna manera abarca las complejidades del mundo real, las mejoras en los vehículos y la tecnología surgida en los últimos años por la aplicación de estándares de seguridad cada vez más elevados han demostrado ofrecer ventajas reales y serias a los clientes no solo de Europa sino de las demás regiones en donde se comercializan los modelos probados.



MAZDA 3

Este auto familiar, evaluado en su variante 2.0 ‘hatchback’, logró un 98% en protección de ocupante adulto. Luego de las pruebas, la cabina se mantuvo estable en el test de desplazamiento frontal y las lecturas mostraron una óptima protección para todas las regiones críticas del cuerpo del pasajero, con una adecuada defensa de rodillas y fémures, tanto del conductor como del pasajero. Mazda demostró que se proporcionaría un nivel de protección similar a los ocupantes de diferentes tamaños y aquellos que se sientan en diferentes posiciones.



En la prueba de barrera adyacente y el impacto más severo del poste lateral, todas las partes del cuerpo estaban bien protegidas y el automóvil obtuvo puntos completos. Los asientos delanteros y los apoyacabezas demostraron una buena protección contra las lesiones por latigazo cervical en caso de una colisión trasera y una evaluación geométrica de los asientos posteriores también indicó una significativa garantía contra latigazos cervicales.

Mazda 3

El sistema de frenado de emergencia autónomo de ajuste estándar, conocido como 'Smart Brake Support', funcionó bien en las pruebas de su funcionalidad a bajas velocidades, típicas de la conducción en la ciudad, en las que se producen muchas lesiones por latigazo cervical.



Con relación a la seguridad de los ocupantes infantiles, la prueba de impacto frontal demostró que hay una excelente protección de pequeños de 6 y 10 años. Del mismo modo, en el impacto de la barrera lateral, todas las partes críticas del cuerpo estuvieron bien protegidas, lo que dio al carro los puntos máximos por su rendimiento en protección de niños en todas las pruebas dinámicas.



En protección de usuarios vulnerables de la vía, el auto recibió los máximos puntos porque se mostró que si un peatón es golpeado en la cabeza por el capó o en las piernas y la pelvis por la defensa delantera, saldría bien librado. Ya en el apartado de asistencias electrónicas de seguridad, de resalta el sistema de asistencia de velocidad que utiliza una cámara y un mapeo digital para identificar el límite de velocidad local y ofrecer al conductor la oportunidad de configurar el limitador adecuadamente.



MERCEDES-BENZ GLE



Este cinco puertas ubicado en la categoría de SUV grandes fue evaluado por el organismo europeo en su versión 350d 4MATIC - AMG Line. En protección a ocupante adulto obtuvo una proporción de 91%, ya que el compartimento de pasajeros se mantuvo estable en la prueba de desplazamiento frontal. Las lecturas de la simulación indicaron una buena protección de las rodillas y fémures del conductor y pasajero. Mercedes-Benz demostró que se proporcionaría un nivel similar de protección a los ocupantes de diferentes tamaños y a aquellos que se sientan en diferentes posiciones.



En la prueba de barrera rígida de ancho completo, la protección de todas las áreas críticas del cuerpo fue buena para el conductor y al menos adecuada para el pasajero trasero. En la prueba de barrera lateral, el resguardo de todas las áreas críticas del cuerpo fue bueno y el auto obtuvo puntos completos en esta prueba. El sistema de frenado de emergencia autónomo de ajuste estándar (AEB) funcionó bien en las pruebas de su funcionalidad a las bajas velocidades a las que se producen muchas lesiones por latigazo cervical.

Mercedes-Benz GLE

Pasando a la evaluación de seguridad ofrecida a ocupante infantil, el SUV llegó al 90% y en la prueba frontal la protección de todas las áreas críticas del cuerpo fue buena para ambos maniquíes, exceptuando el cuello del maniquí de 10 años, cuya protección fue marginal. En el impacto de la barrera lateral, todas las áreas críticas del cuerpo estaban bien protegidas para los muñecos y el GLE obtuvo los puntos máximos en esta parte de la evaluación. Como en el modelo anterior, el airbag del pasajero delantero se desactiva automáticamente para permitir que se use un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en esa posición de asiento.



En lo relacionado al resguardo de usuarios vulnerables de la carretera, el capó proporcionó una protección buena o adecuada a la cabeza de un peatón golpeado en casi toda la superficie, al tiempo que el parachoques dio una buena protección a las piernas. La protección de la pelvis fue mixta, con áreas de buena y mala protección.

Entre sus asistentes de seguridad se destaca un sistema de asistencia de velocidad basado en cámaras que identifica el límite de velocidad local y presenta la información al conductor, quien luego puede configurar fácilmente el limitador a la velocidad adecuada.



MERCEDES-BENZ CLASE B



El monovolumen de la marca alemana probado correspondió a la versión B 180 - Progressive Line, el cual obtuvo 96% de comisión en lo referente a la seguridad de ocupantes adultos. En la prueba de desplazamiento frontal el compartimento de pasajeros del Clase B se mantuvo estable y las lecturas indicaron una buena protección de las rodillas y fémures tanto del conductor como del pasajero, mientras que en la prueba de barrera rígida de ancho completo, la protección del conductor fue adecuada para todas las áreas críticas del cuerpo. Para el pasajero trasero, los análisis convencionales de la compresión del pecho indicaban una seguridad marginal para esa área del cuerpo, pero la protección era buena o adecuada en general.



En el impacto de la barrera lateral, la protección fue buena para todas las áreas del cuerpo y el auto obtuvo los puntos máximos, mientras que el sistema de frenado de emergencia autónomo de ajuste estándar funcionó bien en las pruebas de su funcionalidad a las bajas velocidades a las que se producen muchas lesiones por latigazo cervical.

Mercedes-Benz Clase B

Los maniquíes de niños salieron bien librados en la prueba de compensación frontal, especialmente los pequeños de 6 y 10 años, para quienes la protección de todas las áreas críticas del cuerpo fue adecuada. En cuanto a los actores externos de la carretera, el resguardo provisto por el capó a la cabeza de un peatón golpeado fue predominantemente buena, con algunas áreas de poca protección solo en los rígidos pilares del parabrisas. El parachoques proporcionó una buena protección a las piernas de los peatones y la protección de la pelvis también fue predominantemente buena.

En el apartado de asistentes de seguridad, se destacó un sistema de reconocimiento de límite de velocidad basado en una cámara, igual que en el otro modelo Mercedes citado antes.



TOYOTA RAV4



Catalogado como un SUV compacto, este carro se probó en su variante Hybrid AWD de cinco puertas, cuyo puntaje de otorgó un 93% de confiabilidad en seguridad a ocupantes adultos. El habitáculo del RAV4 se mantuvo estable en la prueba de desplazamiento frontal y las lecturas ficticias indicaron una buena protección de las rodillas y fémures del conductor y pasajero. Toyota demostró que se proporcionaría un nivel de protección similar a los ocupantes de diferentes tamaños y a aquellos que se sientan en diferentes posiciones.



En la prueba de barrera lateral, las lecturas indicaron una buena protección de todas las áreas críticas del cuerpo. Lo mismo ocurrió con la prueba de poste lateral más severa, pero el airbag de cortina se enganchó en parte del revestimiento interior y se consideró que no se había desplegado correctamente. El sistema de frenado de emergencia autónomo de ajuste estándar (AEB) obtuvo puntos completos en las pruebas de su funcionalidad a bajas velocidades, típicos de la conducción en la ciudad, con colisiones evitadas en todos los escenarios.

Toyota RAV4

En seguridad de ocupantes infantiles, la protección fue buena para todas las áreas críticas del cuerpo de los maniquíes de 6 y 10 años. En el test de barrera lateral, se puntuó con la máxima calificación la buena protección de todas las regiones del cuerpo. El airbag del pasajero delantero se puede desactivar para permitir que se use un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en esa posición de asiento y se proporciona información clara al conductor sobre el estado del airbag.



La protección proporcionada por el capó a la cabeza de un peatón golpeado, y por el parachoques a las piernas y la pelvis, fue buena en casi toda la superficie. El sistema AEB del RAV4 puede detectar usuarios vulnerables de la carretera, así como otros vehículos, y funcionó bien en las pruebas de su reacción a los peatones y ciclistas.



En asistencia de seguridad de serie, el RAV4 tiene un sistema de recordatorio del cinturón de seguridad para los asientos delanteros y traseros de serie y la alerta de cambio de carril que interviene en algunas situaciones críticas. En las pruebas de su funcionalidad a velocidades de autopista, el sistema AEB funcionó bien, evitando o mitigando colisiones en casi todos los escenarios.



TOYOTA COROLLA

El auto familiar de Toyota se evaluó en su opción Hatchback 1.8 y su resultado en resguardo de ocupante adulto llegó al 95%. La cabina del Corolla se mantuvo estable en la prueba de desplazamiento frontal. No había suficiente presión en el airbag del conductor para evitar que la cabeza del maniquí 'tocara' el airbag y contactara el volante a través del material del airbag, lo que sumado a que las lecturas simuladas no indicaban un peligro, la puntuación se penalizó y la protección se calificó como adecuada.

Toyota Corolla Hatchback

Toyota demostró que se proporcionaría un nivel de protección similar a los ocupantes de diferentes tamaños y a aquellos que se sientan en diferentes posiciones. En la prueba de barrera rígida de ancho completo, la protección de ambos maniquíes fue buena o adecuada para todas las partes críticas del cuerpo. Las pruebas en los asientos delanteros y los reposacabezas demostraron un buen resguardo contra las lesiones por latigazo cervical en caso de una colisión trasera. Una evaluación geométrica de los asientos traseros también indicó una buena protección contra latigazos cervicales. Por su parte, el sistema de frenado de emergencia autónomo de ajuste estándar incluido en el paquete Toyota Safety Sense, funcionó bien en las pruebas de su funcionalidad a bajas velocidades, típicas de la conducción en la ciudad, a las que se producen muchas lesiones por latigazo cervical.



Con respecto a la seguridad de los niños, la prueba de compensación frontal demostró que todas las regiones críticas del cuerpo de pequeños de 6 y 10 años se protegieron de manera óptima. En cuanto a los usuarios vulnerables de la carretera, se evaluó el comportamiento del capó al atropellar a un peatón y se destacó la protección ofrecida a la cabeza pero se criticó una parte del resultado ya que los rígidos pilares del parabrisas ocasionaron lesiones leves. El parachoques proporcionó una buena protección a las piernas de los peatones, con buenos resultados registrados en todos los lugares de prueba. El carro cuenta con un sistema de alerta de cambio de carril, pero no interviene por sí solo en situaciones críticas.



VOLKSWAGEN T-CROSS



La variante probada del pequeño SUV alemán fue el T-Cross 1.0 Petrol Life, la cual recibió una proporción de 97% en seguridad de pasajeros adultos. El habitáculo del T-Cross se mantuvo estable en la prueba de desplazamiento frontal y las lecturas indicaron una buena protección de las rodillas y fémures del conductor y pasajero. El fabricante demostró que se proporcionaría un nivel de protección similar a los ocupantes de diferentes tamaños y a aquellos que se sientan en diferentes posiciones.



Tanto en la barrera lateral como en los impactos más severos del poste lateral, la seguridad de todas las regiones críticas del cuerpo fue buena y el T-Cross obtuvo el máximo de puntos en ambas pruebas. Los ensayos en los asientos delanteros y los apoyacabezas demostraron una buena protección contra lesiones por latigazo cervical en caso de una colisión trasera.

VW T-Cross

Con relación a la prueba infantil en choque frontal, las lecturas de la tensión del cuello en el maniquí de 10 años indicaron protección marginal para esa parte del cuerpo, pero en la prueba de barrera lateral, la protección de ambos maniquíes –de 6 y 10 años- fue buena para todas las partes críticas del cuerpo.



Para los peatones, la protección que ofrece este Volkswagen a la zona de la cabeza cuando se presenta un golpe con el capó, es adecuada, con una buena defensa a las piernas de la persona. Este vehículo cuenta con un sistema AEB que puede detectar usuarios vulnerables de la carretera, el cual dejó buenos resultados en la detección de peatones y ciclistas, evitando o mitigando colisiones en la mayoría de los escenarios examinados.