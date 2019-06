Expertos temen que Trump gire sus ataques hacia Colombia

Aunque el acuerdo que alcanzaron Estados Unidos y México al finalizar la semana pasada dio alivio a esa economía latinoamericana, tras este episodio ha quedado una sensación a lo largo de la región de que el Gobierno de Donald Trump, en cualquier momento, podría virar sus ataques hacia otros países de América Latina. Y los expertos temen que Colombia esté en ese radar.

No es un secreto que desde que Trump asumió la presidencia de EE. UU., ha emitido en diversas ocasiones grandes críticas por el incremento de los cultivos ilícitos en el país, algo que aunque no se ha concretado, ha provocado amenazas contra Colombia.



(Lea: Embajador de EE.UU. reafirma críticas de Trump a Duque)



Sin embargo, con el precedente que puede sembrar la estrategia que utilizó en contra de México para forzarle a controlar la migración, ahora crece el temor de una medida similar en contra del país.



En una reciente entrevista con El Tiempo, Javier Díaz, presidente de Analdex, ya dejó abierto ese debate. “Con Trump hay un riesgo siempre, pues está en campaña para la reelección y las drogas pueden ser un tema importante, y en la medida en que necesite mover política, ese riesgo existe”, dijo.



(Lea: Trump acusa a Duque de enviar criminales a Estados Unidos)



Y aunque al ser preguntado sobre si podría utilizar el mismo mecanismo que está aplicando contra la mitad del mundo, de imponer aranceles a las importaciones, Díaz aseguró que “con Trump nunca se sabe”, y otras voces no descartan esa posibilidad.



De acuerdo con Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), “Colombia está ante un peligro claro e inminente de que el presidente Trump empiece a utilizar su agenda comercial en el caso de Colombia para imponer decisiones de política que aceleren la lucha contra el tráfico de narcóticos y la producción de cocaína”.



(Lea: 'Nosotros rendimos cuentas a los colombianos', Duque)



Además, como agregó el experto, “he venido insistiendo en eso, en que hay una probabilidad altísima de que ocurra, y más después de lo que ha pasado con México, por lo que no nos debería extrañar si empieza a crecer la presión en ese sentido. Más bien, lo que Colombia debería hacer es pensar cuál sería nuestra respuesta como sociedad, y el Gobierno debería tener una estrategia firme, pues eso le daría más poder de negociación”, resaltó Restrepo.



Por su lado, Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, resalta que aunque al igual que México, Colombia es una oportunidad y una amenaza para EE. UU., son dos temas muy distintos. “De México llegan migrantes ilegales, pero también es el principal muro de contención. Sin embargo, también hay un problema económico por la deslocalización de empresas y el comercio, por lo que tiene más sentido imponer aranceles. A Colombia sí le van a dar garrote pero por el narcotráfico, y eso llevaría a la descertificación, que sí que es un riesgo real, y es grave pues generaría menos dinero para temas que necesitamos”.



De momento, como apunta Jassir, el aspecto positivo es que Colombia no supone un riesgo económico desde el punto de vista laboral, comercial o de industria, por lo que a diferencia de México, imponer aranceles a las importaciones tiene menos sentido.



DEFENSA DE ARANCELES

​

(Reuters) Donald Trump defendió ayer el uso de aranceles como parte de su estrategia comercial, mientras que China prometió una dura respuesta si EE. UU. insiste en aumentar las tensiones comerciales en medio de las negociaciones en curso. “Los aranceles son una gran herramienta de negociación”, escribió. Trump sostuvo que estaba dispuesto a imponer otra ronda de aranceles a las importaciones chinas si no podía avanzar en las conversaciones comerciales con su par Xi Jinping en la reunión del G-20 de junio en Osaka.



Rubén López Pérez