Expo Agrofuturo: más negocios para el campo

El recinto de Plaza Mayor, en Medellín, será la sede de la versión 13 de Expo Agrofuturo, del 18 al 20 de septiembre, uno de los eventos de negocios alrededor del sector agrario más reconocidos del país. Portafolio dialogó con Ricardo Jaramillo, director del evento.



¿Qué tiene la Expo para este año?



Lo primero es resaltar un tema muy importante como son las conexiones y el valor compartido. Y hacia eso van a girar muchos de los temas que tiene la feria. Queremos inculcar en el agro colombiano lo que hemos hecho con el conocimiento, la sostenibilidad y la innovación.



Un mensaje de conexión, el no estar atomizados y empezar a enlazar todos los conocimientos de las empresas, de los agricultores, de la universidad y de la política, para que realmente logremos avanzar en el agro.



¿Se traduce en actividades concretas?



Si, actividades que van a tener contexto desde esa óptica, como ruedas de negocios de la mano con ProColombia y con el programa ‘Coseche y Venda a la Fija’, así como ruedas de inversión. También, haremos una jornada de retos aplicados, una ‘hackaton’ (con Holanda) relacionada con la agricultura circular.



Una ‘hackaton’ es un encuentro de programadores de desarrollo colaborativo de software.



¿Cómo se escogió la muestra comercial?



El emprendimiento es un tema fundamental para nosotros. Tendremos 40 empresas, seleccionadas de un total de 140, que se presentaron en tres categorías: sostenibilidad, agrotecnología y food tech.



Queremos mostrar que el agro no es sólo economía, tiene otras disciplinas; por ejemplo, hoy vemos que hay una gran cantidad de emprendedores que a través de la conectividad pueden aportar a la educación. Si hay conectividad se llega más fácil a las zonas rurales con temas que antes eran imposibles de compartir.



Unas empresas ofrecerán temas de robótica, que normalmente no son desarrolladas por ingenieros agrícolas sino por ingenieros mecánicos, físicos o de la propia robótica, que sirven para volver más eficientes los procesos agrícolas. Otras, vendrán con análisis de información, sensores para medir la humedad del suelo, de cada cuánto se debe regar una planta.



Son temas que se verán en la zona de emprendimiento e innovación de la feria. Estamos dándole la bienvenida a las nuevas empresas del agro, esas que ofrecen soluciones como un aporte fundamental para la productividad que tanto necesita el agro.



¿Los asistentes han reclamado por ese tipo de empresas?



Sí, quienes han venido a Expo Agrofuturo son profesionales que tienen la cabeza abierta a nuevas soluciones, pese a que no son fáciles de adaptar ni de adoptar, pero sí vienen a la feria personas y empresas que están abiertas al cambio y que quieren ver en todas estas soluciones alternativas para mejorar la eficiencia de sus compañías.



¿Otro botón para mostrar?



Sí, los ‘Agro Talks’, pequeños talleres enfocados a temas específicos. Vamos a tener uno de emprendimiento, que antes no lo teníamos en el que solo se hablará de este tema; allí, los emprendedores van a mostrar todas sus ideas a inversionistas o a personas que quieran comprarles sus productos o servicios.



Vamos a tener otro de innovación, con las tendencias de los diferentes sectores del agro en tecnologías de información, Big Data, sensores, en temas de cosecha y poscosecha, de valor agregado y de siembra.



Habrá otros ‘Agro Talks’ más puntuales sobre temas de carne y leche, frutas y hortalizas, y de cultivos de tardío rendimiento. Serán 150 conferencias.



¿Este año también habrá foro ganadero?



¡Claro! El Foro Internacional Ganadero desarrollará una agenda muy importante, alrededor de la ‘ganadería regenerativa’, un tema actual en un país como el nuestro que tiene entre 38 y 40 millones de hectáreas en pastos y ganadería.



¿De qué trata ese tema?



La ganadería regenerativa es una tendencia de hacerse más amigable con el medio ambiente: utiliza los árboles como fuente de sombra y de alimento, altas cargas de animales en pocas áreas para que, por ejemplo, todos los excrementos puedan optimizarse. También tiene mucho que ver con las razas, no necesariamente animales puros, sino adaptados a cada zona, así sean los famosos ‘siete colores’.



Esta tendencia ha venido cogiendo fuerza en el mundo, liderada por un sudafricano quien dará la conferencia principal.



¿Cómo ha logrado mantener la feria durante 13 ediciones?



Lo primero es convencerse y tener amor por lo que se hace. Después, tener una buena idea, convertirla y ejecutarla; quedarle muy bien a los expositores y a los asistentes, poner por encima la promesa de valor al negocio y cumplir la misma, y estar convencido de que el agro es un gran sector para Colombia.



¿Quién apoyó la idea?



Hay alguien en especial, Roberto Hoyos Ruíz (qepd), en ese momento presidente de Augura. Él creyó en la Expo, así como creyó en muchos jóvenes del país. Roberto nos acompañó desde el primer día abriéndonos puertas con el Gobierno y con las empresas: su experiencia, dinamismo, energía e inteligencia fueron vitales, a lo que se sumó nuestra disciplina. Así consolidamos la feria.



Se han involucrado otros pero me demoraría nombrándolos. También están las empresas participantes.



¿Cuál es la expectativa?



Tenemos que evolucionar. El mundo está cambiando a un ritmo tan acelerado que ya no nos damos cuenta de los avances. Las empresas deben darse cuenta de la importancia de las tecnologías de información, el internet, robótica, entre otras.





