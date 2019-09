Publican nueva fotografía de Guaidó con otro supuesto criminal

Una nueva fotografía de Juan Guaidó, el presidente interino venezolano, sale a la luz pública, esta vez con otro supuesto delincuente de la banda de 'Los Rastrojos', después de que la semana pasada fue cuestionado por aparecer en imágenes con otros dos miembros de esa agrupación criminal.



Y otra vez fue Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar de Cúcuta, a través de su cuenta en Twitter, quien expuso a Guaidó, esta vez acompañado de Iván Posso, con antecedentes por homicidio, secuestro, extorsión, narcotráfico, entre otros, según cuenta.



Este es Hernando Iván Posso alias "nandito". Anoche narcoparamilitares de los Rastrojos trataron de asesinarlo, logró huir. En retaliación le asesinaron a 4 miembros de su familia incluidos sus padres. Están eliminando testigos del cruce ilegal del sr Guaidó a Colombia? pic.twitter.com/UwUTZsNiig — WILFREDO CAÑIZARES (@wilcan91) September 16, 2019

“Este es Hernando Iván Posso, alias nandito. Anoche, narcoparamilitares de ‘Los Rastrojos’ trataron de asesinarlo, logró huir. En retaliación le asesinaron a cuatro miembros de su familia, incluidos sus padres”, escribió Cañizares, al tiempo que se preguntó: ¿Están eliminando testigos del cruce ilegal del señor Guaidó a Colombia?



Cañizares también anotó que ‘Nandito’, es mano derecha de ‘El Menor’ y jefe de las finanzas del sector Boca del Grita.



Al parecer la fotografía fue tomada el mismo día (22 de febrero pasado) que Guaidó se tomó otro par de imágenes con Jhon Jairo Durán Contreras alias ‘el menor’ y Albeiro Lobo Quintero alias ‘el brother’, reconocidos por el gobierno colombiano como miembros de 'Los Rastrojos', pues aparece con la misma vestimenta.



El pasado viernes, la fiscalía venezolana anunció una investigación penal a Guadió motivada por las revelaciones de las imágenes y su supuesta vinculación con ‘Los Rastrojos’.



Por su parte, el líder venezolano negó conocer a los dos presuntos criminales con los que aparece en fotos y aseguró que mucha gente le pide instantáneas y es imposible saber con quién se las toma. "No tengo conocimiento de lo que sucedía el día del paso del lado colombiano, pero sí tengo claro que aquel día atravesamos no menos de once bloqueos de lado venezolano, había intersección de colectivos", dijo el presidente interino venezolano.



De la misma manera, el gobierno colombiano se desligó del hecho, al asegurar que Guaidó fue recibido en territorio colombiano y no estuvo inmiscuido en cómo se dio la entrada al país.