Exportaciones de 20 departamentos tienen saldo rojo

El comportamiento de las exportaciones del país no fue el mejor en 2019, cayeron 5,7% al totalizar 39.501,7 millones de dólares, según el Dane.



En el periodo enero-diciembre del año pasado, las ventas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de 22.023,8 millones de dólares y disminuyeron 11,1% frente al mismo lapso de 2018.



Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de hulla, coque y briquetas (-23,9%), que restó 7,2 puntos porcentuales.



En el panorama por regiones la situación no es la más alentadora solo en Vichada (82.578%), Guaviare (3.005%), Norte de Santander (32,4%), Nariño (15,2%), Santander (9,1%), Quindío (5,8%), Antioquia (5,3%), Risaralda (4,6%), Córdoba (3,3%), Cundinamarca (2,7%), Casanare (2,2%) y Caldas (0,4%) hubo variaciones positivas, de acuerdo con ProColombia.



El resto del país no tuvo crecimiento en sus despachos al exterior y Bogotá también perdió 5% respecto al 2018.



Las caídas más altas del territorio las tuvo, Guanía (-99,8%), San Andrés y Providencia (-99,2%), Vaupés (-94,1%), Putumayo (-67,7%), Arauca (-66,9%), Caquetá (-65,7%), La Guajira (-44,4%), Boyacá (-17,4%), Chocó (-15,5%) y Meta (-13,9%). El primero en mención vendió 50 dólares al exterior por cuenta de químicos, es decir productos no mineros en 2019.



A su vez, San Andrés exportó 10.180 dólares en 2019, en vehículos de transporte vendió 5.101 dólares.



Para el caso de la capital del país el aporte total fue de 2.461 millones de dólares lo que significó una caída del 5,1% respecto al 2018. El año pasado la ciudad entregó en productos no mineros 2.390 millones, siendo los vehículos los que más aportaron al total con 243 millones de dólares y seguidos por los textiles y confecciones con 180 millones y el sector farmacéutico con 160 millones.



Si bien los crecimientos del país se dieron en el sector agrícola, en conjunto, se reflejaron las exportaciones de este renglón y el del agroindustrial que fue de 2,43% el año pasado. Este incremento estuvo jalonado especialmente por banano (7,9%), café (1,2%), flores (1,1%), cereales (18,95%) y aguacate (42%), y en menor medida, por lima Tahití (11,3%), uchuva (10%) y gulupa (2,2%).



Durante 2019, las exportaciones del grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron 7.362,7 millones de dólares y presentaron un crecimiento de 0,8%, frente al mismo periodo de 2018, como resultado principalmente de las mayores ventas de bananas (incluso plátanos) frescas o secas (7,9%) que sumaron 0,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.



En el periodo enero-diciembre 2019, las ventas externas del grupo de manufacturas fueron 8.290,3 millones de dólares y registraron una disminución de 0,4%, frente al mismo lapso de 2018, este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las exportaciones de productos químicos y conexos (-2,4%), que restó 0,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.



El año pasado frente al 2018, el aumento de las exportaciones del grupo de otros sectores (22,0%) se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 21,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.



EL APORTE FAVORABLE



Vichada y Guaviare reportaron los crecimientos más altos del año porque pasaron de vender 261 dólares en 2018 a 215.409 dólares y de 47.144 dólares en 2018 a 1’485.306 dólares en 2019, respectivamente.



Norte de Santander por su parte aportó con 411 millones de dólares y el sector que más se destacó fue el agroindustrial con 27 millones de dólares, para el caso de los productos no minero energéticos en el departamento fronterizo el aporte fue de 61 millones de dólares.



En Nariño, su aporte a las ventas fue de 123 millones de dólares y en productos no mineros su contribución fue de 84 millones de dólares, el segmento que más se destacó en el departamento fue el de ventas agrícolas con 45 millones de dólares.



A su turno Santander participó con 986 millones de dólares al total de 2019 y en ventas no minero energéticas contribuyó en 242 millones de dólares, en este departamento el segmento más destacado fue el agrícola.



LA ESTRATEGIA



La idea del Gobierno es cambiar el panorama actual y de hecho apalancarse en pymes y en las regiones para salir adelante con las exportaciones. Así surgió como respuesta el programa Fábricas de Internacionalización.



“Este esquema, tendrá un enfoque regional, con el fin de beneficiar a una gran parte del tejido empresarial nacional, a través de aliados locales como gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio, comisiones regionales de competitividad, gremios de la producción nacional, y un apoyo de la Universidad de los Andes, mediante un convenio con la CAF”, explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, entidad que estará a cargo de la ejecución del programa.



“Los empresarios colombianos se acercarán a las exportaciones para tener más empresas, mejor preparadas y con despachos constantes, con aprovechamiento de los acuerdos comerciales y valor agregado. Es así como buscaremos desarrollar procesos de modernización e innovación que le permita a las compañías colombianas llegar más fácil a los mercados internacionales”, apuntó la directiva de la entidad.



De acuerdo con ProColombia, a la fecha, hay más de 70 empresas inscritas de 15 departamentos. “Lo cual es una muy buena noticia, al tener en cuenta que se lanzó hace una semana. Esto nos demuestra que los empresarios sí se están interesando en dar ese salto internacional con sus bienes y servicios”, señaló Santoro.



El programa de Fábricas de Internacionalización tiene seis líneas de intervención, con servicios a la medida de cada una de las empresas, para así hacer el cierre de las brechas más comunes de los empresarios y el mercado externo.



Una de las causas por las que lo nacionales no exportan es la falta de información, entonces se ofrecen herramientas y asesorías que les permite desarrollar las habilidades y capacidades necesarias en la toma de decisiones correctas y menos costosas en sus procesos de exportación.



La meta que tiene la iniciativa para este año es lograr impactar a 400 empresas y llegar a 1.200, de aquí al 2022.



LOS BUENOS EJEMPLOS



En diciembre las exportaciones de bienes no minero energéticos (agropecuarios, agroindustriales e industriales) crecieron 4% y lo hicieron por cuarto mes consecutivo luego de registrar aumentos del 4% en septiembre, 2,9% en octubre y 1,9% en noviembre.



Los mejores resultados estuvieron en banano (7,9%), café (1,2%), flores (1,1%), cereales (18,95%) y aguacate (42%), lima Tahití (11,3%), uchuva (10%) y gulupa (2,2%).



Las exportaciones de servicios también fueron las más altas de la historia. Estas pasaron de 5.000 millones de dólares a 9.600 millones de dólares.