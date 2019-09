Factores claves para que un empresario crezca y perdure

En el Congreso de Confecámaras presentaron el Observatorio de Articulación para la Competitividad Empresarial. Los encuestados creen que carecen de financiamiento y que el comercio exterior es lo menos importante para una mayor productividad en las empresas.



El primer estudió del Observatorio de Articulación para la Competitividad Empresarial reveló que existe una brecha entre lo que requiere el empresario para aumentar su productividad y los programas que se le ofrecen, tanto a nivel nacional como territorial.

El análisis, presentado en Cartagena en medio de los 50 años de Confecámaras, determinó que los factores que inciden en el crecimiento acelerado de las empresas son los incentivos a su capital humano, las alianzas empresariales, estandarización de sus procesos productivos y los fondos dedicados a la innovación e investigación, mientras que los elementos que favorecen la supervivencia empresarial son el financiamiento y la orientación al mercado externo.



Su objetivo es conocer las demandas de los empresarios y así poder articular los esfuerzos entre todos los actores de la cadena empresarial, para que las empresas crezcan y no mueran en el intento. Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, señaló que “la intención es mirar cómo está diseñado el asunto de la oferta y la demanda, qué es lo que los empresarios quieren y lo que se les ofrece para impactar su productividad y crecimiento, no se trata de hacer un diagnostico, sino de poder determinar qué pasa con esa implementación y, luego, es fundamental la trazabilidad, el seguimiento y la sostenibilidad”.



La encuesta, eje del estudio, fue realizada por Confecámaras y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) en nueve departamentos.



Los datos presentados muestran que la financiación para capital de trabajo y para adquirir o modernizar activos fijos (15,6%) y la formación de capital humano entendida como desarrollo de liderazgo, habilidades gerenciales, directivas y capacitaciones para los empleados (12,6%) son los factores que mayor demandan los empresarios para aumentar su productividad.



Mientras que las razones a las que menor importancia le asignan fue al acceso a mercado interno (9,9%), investigación (8,6%), calidad (5,4%) y el comercio exterior (4,3%), todas ellas claves para volverse firmas de alto crecimiento.



“El estudio es un llamado de atención, lo que estamos diciendo es que las empresas que crecen son aquellas que exportan, las empresas que crecen son las que hacen innovaciones; sin embargo, en el mapa del empresario eso no tiene la importancia suficiente. Lo que tenemos es que despertar el apetito para que el país sea más abierto, para que los empresarios tomen riesgos y se conviertan en empresarios competitivos” agregó Domínguez.



Otros puntos identificados son que en la mayoría de departamentos estudiados los programas ofrecidos no responden a una estrategia regional definida y que el 58% de los programas son de formación y asesoría, lo que causa duplicidad de esfuerzos.



Sin duda, hay una necesidad en articular programas, planes del gobierno y del sector privado, todos dirigidos a la productividad de los empresarios, a esos factores que demandan y de los que no son conscientes, pero que son igualmente importante para el desarrollo de cada empresa y de todas las regiones del país.