Así puede construir su hoja de vida crediticia

Nadie está exento de sufrir una calamidad que en algún momento le impida honrar sus obligaciones crediticias, sin embargo, la mala calificación en las centrales de riesgo es relativa al nivel de ingresos de las personas. En otras palabras, no es lo mismo una persona que gana dos millones y tiene una mora por un millón, que otra que gana el mínimo y tiene la misma deuda.



(Lea: Cartera de crédito cerró abril en 475,4 billones de pesos)

En este contexto, el acceso al crédito estará marcado por un nivel de endeudamiento ideal, según explica Daniel Vargas, Director Jurídico de Datacrédito Experian. “Claramente, topar sus niveles de endeudamiento puede hacer que pagar un nuevo crédito sea muy difícil. Si sus ingresos son de 10 millones y su nivel de endeudamiento supera su capacidad de pago, le podría afectar”, anota.



(Lea: 'Un día los colombianos verán a Datacrédito como un aliado')



En ese sentido, Vargas sostiene que las personas no necesitan un puntaje perfecto para poder acceder a un crédito, “lo que uno ve en toda la línea de riesgo es que quienes tienen menores indicadores de riesgo van a tener más acceso al crédito y en mejores condiciones”, anota.



Gloria Urueña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria de la Cobranza (Colcob), recalca al respecto que la actividad de cobranza es simplemente recordar a las personas que tienen una deuda atrasada, pero también significa la oportunidad de decirle a las entidades las razones por las que no se puede cumplir con la obligación.



(Lea: Celulares, el primer paso para construir la historia crediticia)



“A través de esa gestión de cobro, cuando el asesor interactúa con el cliente, este puede manifestar ese problema y de esta manera se le puede ayudar a conocer todas las herramientas que puede tener para solventar la situación”, comenta Urueña.



En Colombia, la principal puerta de entrada al crédito es el servicio celular. La gran mayoría de las personas empiezan a construir su hoja de vida crediticia con la contratación de un servicio móvil y de ahí se abren paso a un portafolio de servicios más robusto como una tarjeta de crédito. Frente al plástico vale la pena anotar que su uso frecuente no castiga a las personas por falta de efectivo.



Urueña precisa que lo que sucede en realidad es que los bancos estimulan su uso otorgando beneficios como puntos que se pueden canjear para atender otros gastos. “Lo que pasa es que la tarjeta tiene que ser bien utilizada, cuando su uso es para consumo de cosas de inmediatez no se deben diferir a cuotas de 12 meses porque ahí se está cometiendo una equivocación”, añadió.



Para los casos de montos pequeños, en los que no se adeudan más de 50.000 pesos, Urueña señala que lo que están tratando de hacer las entidades generadoras del crédito es castigar esas carteras.



Es muy difícil que se llegue a estar reportado negativamente en una central de riesgo por estos montos, dado que la llamada de cobranza puede ser más cara. “Esos saldos pequeños los castigan todos los operadores, pero eso sería algo para revisar en un proyecto de ley, son saldos insolutos que se pueden limpiar”, agrega.



Finalmente, Vargas puntualiza en que en ningún momento el puntaje es un elemento que saque a las personas del acceso al crédito y que consultarlo muchas veces lo baje.



“Cuando se trata de montos y tipo de la deuda se tiene un ‘klout’, pero eso depende mucho de la interpretación de quien consulte la información y otorgue el crédito. La historia de crédito tiene información relevante para el estudio de riesgo, quienes toman las decisiones toman en cuenta qué tipo de deuda y el valor de la deuda”, precisa.