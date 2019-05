Banco Itaú lanza avanzada de servicios digitales en el país

El Banco brasileño Itaú reúne dos características particulares: es el más joven de Colombia y a la vez el más grande de América Latina. Sus presidentes, Manuel Olivares, en Chile y de la junta directiva de la entidad en Colombia, y Álvaro Pimentel, quien despacha desde Bogotá, hablaron con Portafolio sobre lo que ha sucedido en dos años de operación y la estrategia de crecimiento. “En Colombia somos un solo banco, bajo una sola marca y una sola cultura. Todos somos Itaú”, afirmaron.

¿Cómo le ha ido al banco en su corta presencia en el país?



Muy bien. El desempeño ha estado por encima de las expectativas. Podemos decir con orgullo y satisfacción, que es muy bueno lo que hemos hecho en Colombia. Pero lo más importante es que estamos viendo un camino por recorrer que nos tiene entusiasmados.



¿Qué pueden esperar los clientes potenciales en nuevos servicios?



Manuel Olivares (MO). Estamos lanzando una serie de temas para los clientes, complementando la oferta de valor, a través de beneficios, nuevas aplicaciones y una gama de posibilidades en materia de servicios.



Álvaro Pimentel (AP). Este año avanzado en la segmentación. Teníamos siete segmentos y los redujimos a tres. En el primer trimestre implementamos el Itaú Personal Bank. Se trata de un servicio especializado para personas que tienen ingresos superiores a los $8 millones mensuales y que tendrán preferencia en los canales de atención, productos con condiciones distintas, asesores de inversión, y paquetes más fuertes. En general dispondrá de un modelo de atención, productos, servicios y experiencias. Con motivo de nuestro segundo aniversario, estamos comunicando para la banca privada (personas naturales de altos ingresos), los clientes de Itaú Colombia que quieran tener inversiones fuera del país, podrán acceder a la plataforma global del banco en Miami. Estas personas tendrán acceso a la información de inversión en EE. UU., en productos del banco y de cualquier otra entidad que ofrezca servicios financieros de alto nivel.



¿Qué otros servicios están lanzando?



AP. En productos específicos, estamos lanzando un plan de millas con tarjeta de crédito 100% cash bank, para clientes que tienen una facturación más pequeña. Ellos eligen cinco establecimiento en los que realicen el mayor consumo, y el 5% del gasto le será acreditado en su cuenta, limitado a $80.000 por mes. También tenemos el producto Itaú viajero y en junio viene la tarjeta Lifemiles para viajeros frecuentes.



¿Qué pueden esperar los clientes en materia digital?



AP. Desde el punto de vista digital, estamos lanzando una aplicación para tarjetas, a fin de que el cliente la gestione él mismo, es decir, que haga operaciones como bloquear, desbloquear, o avisar sobre viajes, entre otros servicios. Este año terminamos de poner toda la oferta de pasivos en canales digitales: CDT, ahorro programado, Itaú Rentable y giros internacionales. Lo que viene ahora son los productos de crédito, cuya oferta va a ser ampliada. En el tercer trimestre de este año estaremos en capacidad de ofrecer la apertura de cuentas digitales. La idea es mejorar la experiencia de los canales electrónicos.



¿Qué expectativa tienen con estos nuevos servicios?



AP. Nuestras expectativas son muy positivas. Estamos llegando con una oferta de valor, servicios, productos y de experiencia digital, para ser el mejor banco en Colombia. Queremos que la tarjeta Itaú sea la que las personas tengan en su billetera y la utilicen en todas partes. Más allá del número de tarjetas, lo que queremos es que la gente las use.



MO. Nuestra meta es ser el mejor banco de Colombia. Por eso estamos trabajando en una oferta de valor para cada uno de los productos y servicios, y que nos haga sentir cerca de la gente.



¿Qué más esperan?



MO. Esperamos competir y contribuir con el desarrollo financiero en Colombia porque creemos que somos un actor relevante del sector. Creemos firmemente que el desarrollo del sistema financiero contribuye al bienestar de la sociedad.



¿Qué prevén para el banco?

AP. Con nuestros planes, los resultados van a llegar. También estamos haciendo inversión en la digitalización del banco hacia adentro. De esa manera veremos un crecimiento en todos los indicadores.



MO. Nuestra estrategia es de crecimiento, en todo los segmentos, pero este crecimiento debe ser rentable y sustentable. No estamos interesados en crecer por crecer, o ganar clientes por ganarlos. Debemos ser capaces de mantenernos en el mercado en una relación de largo plazo con nuestros clientes.



¿Cómo ven la economía local?



MO. Colombia está creciendo al 3%, tiene una población importante, la inflación está controlada, las tasas de interés son bajas y estables y las instituciones son sólidas. Para los inver- sionistas, este es un panora- ma atractivo. Nosotros hacemos parte de quienes tienen esa percepción por cuanto hacemos planes de mediano y largo plazo. El país tiene desafíos en bancarización, previsión y en tecnología, pero en general esta es una nación muy atractiva.



AP. Colombia tiene una larga historia de ser un país económicamente estable. Este es un activo clave. La disciplina vale mucho. Eso no significa que no sea mejor crecer al 5% o más.



En el 2020 veremos una economía dinámica, con agentes privados demandando servicios y avanzando. El panorama que nosotros vemos es muy positivo.