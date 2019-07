Bolsa local va subiendo 17,9%, pese a volatilidad 

Al igual que ha ocurrido en otros mercados del mundo, la bolsa colombiana ha enfrentado una gran volatilidad en los últimos meses, aunque la realidad es que no ha hecho mucha mella en la película de lo que ha sido todo el 2019.



De hecho, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que sirve como termómetro de las acciones colombianas más representativas, va subiendo 17,93 por ciento este año.



(El valor de las empresas en bolsa subió $63 billones).



Esto, con todo y que el segundo trimestre tuvo una desvalorización de 2,44 por ciento, pues las caídas de abril y mayo no fueron compensadas del todo por el buen momento que se vivió en junio pasado.



Y julio comenzó bien. Solo este miércoles, el indicador bursátil de la BVC recuperó 1,29 por ciento, al cerrar en 1.563 puntos. Este jueves no se espera mayor movimiento, toda vez que es festivo en Estados Unidos.



En buena medida, el mercado colombiano ha estado contagiado del optimismo que por estos días se respira en otras partes del mundo.



La razón del cambio de ánimo de los inversionistas está en la posibilidad de que la Reserva Federal (el banco central de EE. UU.) tenga que volver a recortar las tasas de interés. Al bajar el costo del dinero en la mayor economía del mundo, los inversionistas buscan más rendimientos en activos de otros mercados, y es allí en donde las acciones vuelven a ser atractivas.



Esto se ha sentido justamente en las últimas semanas. Un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), señala que en junio pasado, los flujos de inversión a mercados emergentes superó los 40.000 millones de dólares, después de que en mayo se registraran salidas netas de capitales.



EL ESCALAFÓN



Al revisar el comportamiento de las acciones colombianas en este año, hay varias historias.



De los títulos que hacen parte del Colcap, hay 12 que han tenido valorizaciones superiores al promedio. El primer puesto lo conserva Corficolombiana, que este año ha aumentado poco más de 50 por ciento.



Mientras tanto, Grupo Aval (ordinaria), Éxito, Conconcreto e ISA han ganado entre 30 y 40 por ciento este año.



No muy lejos está un grupo de acciones relacionadas con el sector financiero.



(‘La Bolsa de Valores es un gran activo para el país’).



Bancolombia (preferencial), Davivienda y Grupo Aval (preferencial) van subiendo 29 por ciento; la acción ordinaria de Bancolombia sube 27,7 por ciento, y la de Banco de Bogotá avanza 22 por ciento.



El combo de las que suben más que el Colcap lo cierran Cemex Latam Holdings con 21,35 por ciento y Grupo Energía Bogotá, con 19,7 por ciento.



En cuanto a Ecopetrol, la más representativa del mercado, la valorización va en 13,8 por ciento.



En el otro lado de la balanza, las que van cayendo son Avianca, Grupo Argos (preferencial) y ETB.