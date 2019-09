Celular: el primer paso de la transformación

Los colombianos tienen claro que el teléfono celular no es un hobby o un aparato que da status o posición social.



Mejor dicho, saben que este no es un gasto sino una inversión. Han entendido, en todos los estratos, que esta es una herramienta de trabajo y no un aparato suntuoso. Es más, según MinTIC, por cada ciudadano colombiano hay casi 1,3 líneas móviles.



Este comportamiento de los consumidores deja en evidencia que el país va por buen camino en materia de telecomunicación y conexión global, pues de nada serviría que las empresas invirtieran en el establecimiento de tecnología, canales de comunicación y acceso a servicios digitales si los clientes potenciales no estuvieran interesados en el tema, o no lo vieran como una oportunidad.



Es más, cada año, en el país se comercializan entre 10 millones y 11 millones de celulares, y buena parte de ellos son smartphone, es decir, equipos inteligentes que incluyen servicios de llamadas, datos, videconferencias, cámara de audio y video en alta resolución y acceso a las redes sociales.



LAS CIFRAS



Un reciente reporte publicado en portafolio.co señala que de acuerdo con las estimaciones del Ministerio de las TIC, los colombianos cambian su teléfono celular una vez cada dos años y que el gasto per cápita anual es de $100.000, en promedio, teniendo en cuenta el tiempo de duración.



Pero el impulso no para ahí. “Los consumidores continúan exigiendo más almacenamiento, con mejores procesadores y cámaras avanzadas, que pueden admitir entretenimiento y actividades como juegos, videos, hojas de cálculo y presentaciones en las que se puede trabajar”.



Este reporte, que hace referencia a cifras del MinTIC y el Dane, señala que la penetración de Internet móvil ha crecido durante los últimos años, ubicándose en alrededor de 24 millones de usuarios.



Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) tiene como objetivo estimular la penetración y el uso de la red 4G permitiéndoles a los operadores móviles enlazar los servicios móviles (cláusula de permanencia).



El interés por los negocios y el uso del teléfono como una herramienta de trabajo ha impulsado, incluso a personas de bajos ingresos, a buscar la forma de acceder a estos equipos. Es más, esa es la razón por la que los contratos de prepago siguen siendo el formato más común en Colombia, ya que representan más del 79% del mercado.



OTROS INTERESADOS



Aunque el celular es un dispositivo de uso personal e individual, son muchos los interesados en ingresar a cada uno de ellos.



Estrategias comerciales, políticas, sociales, de comunicación y de movilización de masas están haciendo todo lo posible por llegar a cada uno de los aparatos en servicio en el país y en el mundo, pues entienden que este es el nuevo gran aliado de su potencial éxito.



En efecto, las nuevas estadísticas generadas por la era digital incluyen las ventas en online, clics, me gusta, compartir o seguir, entre muchas otras expresiones que impulsan decisiones de consumo, con base en la gestión de los datos.



Desde los altos ejecutivos hasta las personas dedicadas a realizar trabajos físicos de manera independiente, han detectado que el celular es el mejor contacto para hacer negocios en todos los niveles.



Por su parte, las empresas saben que ese es el canal de moda, y que se ha convertido no solamente en la autopista de los mejores negocios, sino en la más amplia y eficiente.



Entre tanto, los medios de comunicación han comenzado a medir sus audiencias a través de las métricas que arrojan las plataformas digitales de los equipos móviles. Hasta hace unos años, los medios solo medían sus audiencias consultando los datos de búsquedas de información hechas en computadores de escritorio o en portátiles. En la actualidad, para las empresas, el móvil es el canal que ofrece el dato más importante de las métricas.



BANDA ANCHA



Que cada colombiano tenga al menos un celular, es apenas un indicativo del avance logrado por el país en este campo. Los pasos dados en la expansión de la tecnología 4G permiten augurar un futuro promisorio en conexión y en la masificación de la banda ancha. Por ahora, está pendiente la subasta del espectro de 700 mhz en el país, con el cual se logrará masificar la red 4G en telecomunicaciones.



Este proceso dejará como resultado un impacto positivo para los colombianos. De hecho, el Ministerio de las TIC dice que esta licitación buscará la maximización de beneficios sociales.



El viceministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Iván Mantilla dijo recientemente, en el Congreso Andesco, en Cartagena, que tras la implementación de la ley TIC el proceso de licitación también exigirá obligaciones de hacer cambio del uso del espectro. El Gobierno dice que es fundamental llegar a poblaciones apartadas.