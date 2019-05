ChevyPlan: forma de planear para comprar un carro

Tras casi un cuarto de siglo de operación en el mercado y con más de 110.000 vehículos colocados ChevyPlan se reinventa y hace ajustes a su plan de ahorro que le garantiza a los clientes el sueño del carro o su dinero (cuando se cumpla el plazo establecido).



Así lo señala su CEO, Leopoldo Romero, quien indica que se han realizado ajustes para garantizar que sus clientes tengan toda la información siempre disponible.

El directivo recalca que su servicio es de ahorro programado para adquirir un carro.

“En el fondo somos lo que en el país se conoce como una cadena o una ‘natillera’, armamos un grupo de personas que tienen el deseo de adquirir un vehículo en particular y una vez que está listo, iniciamos las entregas”, explica Romero.



El tema es que se hace por sorteo, cada mes se hace una rifa y allí se le entrega a los ganadores su vehículo. Quien al cumplir el plazo que se fijó no ha logrado ganar el carro, tiene dos opciones o que le entreguen el vehículo o que le devuelvan su dinero.



La persona elige el plan de ahorro programado que le parece con plazos de 60, 72 y 84 meses. Después de haberlo escogido y realizar el pago inicial, ChevyPlan le asigna un número de participación en un grupo de personas.



Mes a mes, todos los miembros de la comunidad pagan la cuota que les corresponde. Entre todos forman un fondo común que es administrado por la Fiduciaria Servitrust GNB Sudameris S.A., la cual garantiza que el dinero del grupo sea destinado a la compra de vehículos.



La otra circunstancia que se presenta es que hay personas que ganan pero deciden mejor que aún no es tiempo de recibir el carro y no lo aceptan y siguen ahorrando.



“La clave es entender que es igual que una cadena: tiene que cumplir una cuota y al final lo que le va a llegar es todo el ahorro que hizo, no más, no menos”, dice el CEO de ChevyPlan.



En la actualidad hay 40.000 clientes activos que hacen sus aportes y están al día, hay 200.000 en pausa, quiere decir que han realizado algún tipo de aporte, pero que no han sido constantes.

​

“Nosotros no tenemos nunca el dinero, este es consignado en una fiducia y es ella la que lo administra, la compañía como tal no lo hace”, anota Leopoldo Romero.



“Hoy el desafío de la compañía está en atraer más personas y que se queden el tiempo que quieren ahorrar, para ello hemos creado beneficios y trabajamos en generar nuevos atractivos que hagan que el sistema se fortalezca”, dijo.



Los clientes de este método son personas que no quieren endeudarse, que desean un carro, pero que no es una prioridad inmediata. Por lo anterior comienzan a ahorrar para tenerlo y el sorteo se convierte en un atractivo que puede hacer que su sueño se cumpla antes, pero si lo desea, puede renunciar o lo puede anticipar ofreciendo el pago adelantado de cuotas.