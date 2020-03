Claves para mantener su bienestar financiero durante la cuarentena

Posterior al anuncio por parte del presidente de la República en el que declara aislamiento preventivo obligatorio, el Banco Caja Social le da algunas recomendaciones para el manejo de sus capacidades financieras.



La expansión acelerada del Covid-19 en el mundo ha ocasionado incertidumbre en diferentes ámbitos, uno de ellos el financiero, por esto hace las siguientes recomendaciones.



1. Extrema prudencia: el futuro es muy incierto; no gaste en nada más que lo indispensable. Si bien es cierto que debe permanecer en casa y abastecerse de alimentos suficientes, esto no quiere decir que deba hacer mercado para 2 o 3 meses. Tenga en cuenta que los supermercados, tiendas de alimentos y artículos para el hogar seguirán a su disposición. Así que compre lo necesario, cuide su bolsillo y permita que las demás personas también puedan adquirir provisiones. ¡Es el mejor momento para ser solidarios!





2. Ahorre todo lo que no va a gastar en transporte, comida fuera de casa, gastos hormiga y demás actividades restringidas en este tiempo. Con ello cree un fondo de emergencia para las eventualidades que puedan surgir más adelante.





3. Si sus ingresos se han afectado, ajuste al máximo sus gastos para no generar desbalance en sus finanzas.





4. No aplace el cumplimiento de sus obligaciones a no ser absolutamente indispensable. Los alivios transitorios no le están evitando pagos, sólo los está aplazando para más adelante. Evite acumulaciones y sobrecargas futuras.







5. Si en medio de la crisis tiene que recurrir al uso de su tarjeta de crédito o líneas rotativas para alivianar las cargas económicas, mídase, evite sobre endeudarse y siga estas recomendaciones:



Tenga cuidado en el uso del cupo. Sea prudente con sus compras y reserve parte del cupo para otros imprevistos.





Tenga autocontrol y no compre compulsivamente. Haga un listado de las cosas que realmente necesita y no compre de más. Procure diferir a una cuota sus compras para evitar generar intereses.





6. Si es cliente del Banco Caja Social y sus ingresos están siendo afectados de manera importante por la coyuntura, poniendo en riesgo el cumplimiento de obligaciones crediticias comuníquese con la Línea para requerimientos y orientación 01 8000 9 72230 número nacional o 7436385 en Bogotá, para encontrar una solución.