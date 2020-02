Colombia buscará que fondos de pensiones reduzcan comisiones

Colombia planea obligar a las administradoras de fondos de pensiones a ser más transparentes sobre sus costos, en un intento por reducir unas de las comisiones de administración más altas del mundointento por reducir unas de las comisiones de administración más altas del mundo.



Un decreto reglamentario -que se publicará este trimestre- obligará a las administradoras de los llamados fondos de pensiones voluntarias a publicar información más clara y completa sobre las tarifas que cobran a sus clientes, asegura Felipe Lega, jefe de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda.



"Probablemente la divulgación de tarifas no estaba tan clara o no era tan evidente para los inversionistas, y se daban cuenta una vez ya estuvieran vinculadas en el fondo", dijo Lega en una entrevista. "Es importante que esa divulgación se haga desde el primer momento en que se hace la vinculación ex ante y que haya la debida discriminación de esos costos".



Seguir los principales índices bursátiles del mundo es cada vez más barato para los inversionistas en EE. UU. y Europa. Las administradoras, incluidas Fidelity Investments, Vanguard Group y Charles Schwab Corp., han reducido sus tarifas en algunos fondos pasivos a cero. Esta revolución aún no ha llegado a Colombia, donde los ahorradores pueden pagar tarifas similares a las de los fondos de cobertura por fondos que rastrean en su gran mayoría índices pasivos.



Una opción disponible para los ahorradores colombianos es el fondo Acciones Estados Unidos, administrado por el gestor de pensiones más grande de Colombia, Porvenir, y que invierte en gran medida en fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en ingles) de bajo costo. Dos tercios de su portafolio están en un solo fondo de BlackRock que replica el índice MSCI All Country World, mientras que otro 19% está en un fondo de State Street que rastrea el índice S&P 500.



La administradora de fondos de pensiones cobra hasta 4% por sus tenencias principalmente de ETF Por esto, Porvenir cobra a sus clientes hasta 4 puntos porcentuales al año en comisiones. Las tarifas caen a medida que aumenta el saldo del cliente, por lo que alguien con un saldo entre US$6.500 y US$26.000 pagaría una tarifa de administración anual de 3,95%. La comisión mínima de 1% anual se cobra por saldos superiores a US$9 millones.



Protección, la segunda administradora de fondos de pensiones más grande de Colombia, ofrece un fondo de acciones de EE. UU. del cual 96% está invertido en dos fondos indexados que siguen el S&P 500, pero cobra una tarifa anual de hasta 3%, que puede caer hasta un mínimo de 0,7% para saldos que excedan los US$3 millones. La administradora de fondos colombiana cobra una tarifa de administración de hasta 3%.



El gobierno colombiano no quiere fijar las tarifas, solo facilitar que los clientes sepan lo que están pagando, dice Lega. El decreto también obligará a las administradoras de fondos a dejar en claro si una inversión se administra de manera activa o pasiva. Los colombianos pueden reducir el impuesto sobre la renta por el dinero que ponen en los fondos de pensiones voluntarias.



Muchas personas los usan como un vehículo de inversión general, en lugar de exclusivamente para ahorros de jubilación. Unos 740.000 colombianos están afiliados a un fondo de pensiones voluntarias, que en conjunto tienen US$6.000 millones en activos bajo administración.



Andrés Vásquez, vicepresidente comercial de Porvenir, asegura que los gastos de administración incluyen el costo de contratar asesores financieros y responder a las consultas de los clientes. Porvenir planea ofrecer inversiones a través de plataformas digitales con menores costos, dice.



"Nosotros cobramos lo que es hoy en día el mercado. No somos ni los más baratos, ni los más caros", dijo Vásquez en una entrevista telefónica. "Hoy en día nosotros estamos por el orden de 2% de comisión promedio".



El vicepresidente de experiencia al cliente de Protección, Sebastián Restrepo, dijo en una respuesta por correo electrónico a preguntas que si bien "tiene fondos pasivos (que replican un ETF), cuenta con varias alternativas de gestión activa, que en otras palabras significa que existe un equipo humano dedicado a buscar y aprovechar las diferentes oportunidades que se presentan en el mercado".



Para los fondos estadounidenses, la tasa de gasto promedio ponderada por activos ha disminuido todos los años desde 2000, según un informe de Morningstar Inc. La comisión promedio ponderada por activos para fondos administrados pasivamente cayó de 0,16% en 2017 a 0,15% en 2018.



La tarifa promedio ponderada por activos para fondos administrados activamente también cayó, de 0,71% a 0,67%. Un fondo con un retorno de 7% anual convertiría US$100.000 en US$661.226 en treinta años. Una comisión anual de 2% reduce esto a US$315.000, mientras que una comisión de 4% lo reduce a US$123.692, según la herramienta de calculadora True and Fair de SCM Direct.



Los pequeños mercados como Colombia tienden a tener tarifas más altas que los más desarrollados, como Estados Unidos y el Reino Unido, afirma Alan Miller, director de inversiones del administrador de activos SCM Directa, con sede en Londres, y activista contra las tarifas ocultas en la industria.



"La industria puede aprovechar el hecho de que con un pequeño número de jugadores, y si las personas no entienden las tarifas cobradas y no las ven regularmente, es más fácil para ese pequeño número de jugadores cobrar una tarifa mucho más alta", explica. "De 3% a 4% es muy alto, y podría ser uno de los más altos del mundo".



Otros países de la región también han visto controversias por las comisiones de los fondos. El presidente de Chile, Sebastián Pinera, está avanzando en los planes para aumentar la competencia entre los proveedores de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones de Chile cobran tarifas anuales por ahorros voluntarios que van de 0,16% a 0,95%, con un promedio de 0,62% sobre los activos bajo administración, informa el supervisor de pensiones del país en su sitio web.



Los fondos de pensiones privados de Argentina fueron ampliamente criticados por sus altas tarifas y sus bajos rendimientos, antes de que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner los nacionalizara en 2008.





Bloomberg