‘Colombia debe asumir liderazgo de integración regional de mercados’

El viernes se conocieron los resultados de la Misión del Mercado de Capitales, que en los próximos días se socializarán con el fin de recoger los comentarios de todos los participantes del sector. La idea es que en septiembre pueda expedirse un documento final con los ajustes que se pondrán en marcha.



Lea: (Entregan recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales)

Rodrigo Galarza Naranjo, uno de los expertos que hacen parte del Comité Directivo de la Misión, señala que el objetivo no es beneficiar a las entidades, sino que el mercado sea una fuente de desarrollo para la economía.



¿Por qué este asunto es una visión de país?



Las recomendaciones no son para que les sirvan a los bancos, a las comisionistas o a las AFP. El único principio rector es que esto le sirva a la sociedad, para que todos nos beneficiemos del bienestar económico. El mercado de capitales es un instrumento para potenciar el desarrollo de la economía. Es el escenario en el que se transfiere el ahorro a la inversión, es en donde se transfieren los riesgos entre distintos agentes económicos, y las empresas financian su crecimiento por el mercado de valores o el canal bancario. Si estamos pendientes solo de que las compañías accedan a la banca pero tenemos cerrado el mercado de valores porque no es competitivo o flexible, las estamos condenando a una sola alternativa y sin las cantidades de recursos que requieren. Si logramos que las empresas crezcan porque tienen como financiarse de manera eficiente a través de los dos canales (el bancario y el de valores), si permitimos que los inversionistas tengan más instrumentos financieros, vamos a tener la posibilidad de que haya más empresas y más empleo.



El diagnóstico es claro: el mercado es muy pequeño para la economía y hay escasez de emisores y de inversionistas. ¿Qué plantean para atraer a más empresas?



Nos preguntamos cuáles son las razones por las cuales los emisores no van al mercado. La creencia popular son los costos, pero el motivo verdadero es que la regulación no tiene los incentivos financieros para que los inversionistas busquen riesgos distintos de los que existen en el mercado, por ejemplo lo que pasa con los fondos de pensiones y la rentabilidad mínima. Lo que nosotros estamos diciendo es que la manera de atraer más emisores y que se puedan transar todos los riesgos es dando incentivos bien diseñados a todos los inversionistas y a todos los agentes en la cadena, para que ofrezcan lo mejor a sus clientes.



En Colombia se ha entendido que es solo lo que se negocia en el mercado público (donde hay más información, transparencia, etc.), pero en muchos países que han recorrido este camino existen los mercados privados de valores, en donde participan solo inversionistas calificados. Es competitivo que una empresa pueda ir con su prospecto de información para ofrecerlo a un solo inversionista y que lo adquiera, como cuando un solo banco otorga crédito. Incluso es una opción para el Estado, pues en los balances de las entidades públicas hay todo tipo de activos inmovilizados, créditos y otros que podrían empaquetar y titularizar, que el Estado dé unas garantías y que lo que se recaude se destine a su actividad económica.



¿Cómo volver a atraer a las personas naturales como inversionistas?



El principio fundamental para todas las entidades debe ser la disciplina de mercado: tener fuentes adecuadas de información, incentivos para trabajar en pro suyo y de sus clientes, y dar a los inversionistas elementos para que decida. Debemos tener distintos fondos de inversión colectiva a los que tenemos hoy, que en su mayoría son del mercado monetario o de renta fija. Con más actividad económica habrá más fondos de inversión y con nuevos emisores habrá nuevas posibilidades. Estamos sugiriendo la creación de un mercado balcón, para emisiones inferiores a 20.000 millones de pesos, acorde con la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que dice que debe haber una normatividad específica para las pequeñas y medianas empresas.



Plantean que Colombia tome el liderazgo en la integración financiera regional. ¿De qué manera podría hacerlo?



Colombia tiene una posición privilegiada en términos de estabilidad económica, política y financiera frente a la región y tenemos además la ventaja de que somos hoy parte del grupo de países de la OCDE, con mejores prácticas de supervisión, de gobierno corporativo y de políticas públicas. Si ya somos parte de ese club, ¿por qué no podemos ser el líder en tener lo mejor de lo mejor en América Latina? Eso se puede hacer de varias maneras, por ejemplo, que la inversión de los fondos de pensiones en la Alianza del Pacífico sean consideradas locales. Colombia tiene muchas cosas que hacer para convertirse en líder y no en seguidor, para diseñar y no simplemente ejecutar. Al tener esa oportunidad le estamos diciendo al Gobierno que la aproveche, porque la integración se va a dar sí o sí, la pregunta es ¿alrededor de qué país: Brasil, Chile o Colombia? y nuestra respuesta es Colombia.



Si la mayoría de reformas corresponden al Gobierno, ¿cuál es el rol del sector privado?



Primero, los agentes deben elevar aún más sus estándares profesionales, esto significa que se acabó el tiempo del descanso, hay que sentarnos todos de nuevo a estudiar y ver cómo debemos enfocarnos en principios de riesgo. La segunda tarea es la de educar a los sus clientes, no solo con cartillas, sinos de darle cultura económica. Las sociedades hoy están enfrentando las cosas más horrorosas del populismo de izquierdas y de derechas, porque no entienden las consecuencias de las decisiones económicas que van a tener que asumir y, en el caso de Colombia, podría suceder algo igual si no entendemos los costos de las decisiones económicas que ciertas propuestas de los políticos nos están planteando. Además deben ser supremamente serios en materia de gobierno corporativo, eso significa una manera de ser que no es otra que la de portarnos bien, generar resultados para la comunidad que servimos, y alinear nuestros intereses con las promesas que le hacemos a nuestros accionistas. No es una tarea menor, es una tarea de país. Al tiempo que el Estado debe impulsar una serie de reformas, el sector privado debe acompañar, tomar las decisiones hacia dentro de reestructurar los negocios para poder crecer en un entorno que va a ser mucho más competitivo que ahora, mucho más complejo y con unos retos súper interesantes.



TEMAS CLAVES DE LA MISIÓN



- Arreglo Institucional: eliminar duplicidades y vacíos en rol de autoridades.



- Regulación e incentivos: mejorar gestión de riesgos y desempeño.



- Más productos



- Ámbito Internacional: liderar integración regional



- Estructura del mercado: eliminar dicotomía en regulación licencias - actividades.



- Manejo de activos públicos: crear agencia nacional de participaciones públicas.



- Promoción y Educación



- Ámbito tributario estable





luicon@eltiempo.com