Colombianos ya podrán asegurarse contra delitos informáticos

Los delitos informáticos han tomado fuerza en el país. Según datos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, desde el 2015 hasta este año, en Colombia se han recibido 31.498 denuncias por delitos informáticos que abarcan desde el robo de data hasta la suplantación de una persona.



Y no es para menos, en el país el internet se ha democratizado hasta tal punto que el 64% de los hogares y el 68% de las empresas tienen acceso a la red, y en los últimos ocho años se ha presentado un incremento del 70%, según información del Portal Oficial de Estadísticas del Sector TIC.

Esto, además de traer un fortalecimiento de la red en el país, también ha traído que la confianza de los usuarios sea tan alta que olvidan tomar precauciones básicas como las configuraciones de su privacidad, contraseñas seguras y no conectarse a redes públicas para realizar transacciones, acciones que los hacen cada vez más vulnerables a caer en manos de cibercriminales.



A raíz de esto, la compañía aseguradora Sura Colombia lanzó en el país el primer seguro de Protección Digital para personas que además de ofrecer indemnizaciones económicas busca brindar soluciones a los clientes digitales que se han visto afectados por los cibercriminales.



“En Suramericana nos pusimos como meta salvaguardar la seguridad de las personas que tienen una vida o un entorno digital por lo que lanzamos esta solución”, aseguró Natalia Palacio González, gerente de negocios patrimoniales de Seguros Sura Colombia.

De acuerdo con Palacio, el seguro tiene varias coberturas de protección según el caso de afectación.



El primero de ellos es para la reputación digital, al cual los clientes podrán acceder en caso de que exista una afectación de su integridad en la web. “Cuando se afecte la reputación de una persona con fotografías o contenidos relacionados con ella, nosotros nos encargaremos de hacer un rastreo especializado para retirar de la red todos esos contenidos que dañen su reputación”, explicó la directiva.



De igual manera, quienes por esta situación estén expuestos a ciberbullying y sientan la necesidad de cambiar su entorno, Sura entregará una indemnización de dos salarios mínimos para que la persona pueda hacer dichos cambios y prestará asistencia psicológica a través de una línea telefónica o brindará recursos al cliente para que reciba atención particular.



Por otra parte, los usuarios que hayan sufrido un fraude electrónico financiero y de suplantación de identidad también serán cubiertos por el seguro. “Si alguien hizo compras por internet utilizando tus medios de pago, nosotros te reembolsamos hasta dos salarios mínimos para que puedas pagar la compra de inmediato mientras el banco te reembolsa. Dicho dinero no tendrá que devolverse”, explicó Palacio.



Adicional, en caso de ser suplantado, perder cuentas como el correo electrónico, redes sociales, entre otros, o perder información digital almacenada en sus dispositivos, los expertos de la aseguradora trabajarán para recuperar dichos datos.



“Nosotros queremos pasar del concepto de indemnización monetaria, que es lo que normalmente tiene un seguro, a entregarle a nuestros usuarios soluciones, es decir, no solo indemnizaremos sino que también buscamos empoderar a nuestros usuarios para que sepan cómo protegerse y tomen todas las medidas necesarias para que no se vean afectados por ataques cibernéticos”, aseveró Palacio.



Este seguro podrá adquirirse a través de dos planes: el plan plus que tiene un valor de 478.000 pesos anuales y el plan básico que tiene un precio de 390.779 pesos anuales. Los dos pueden diferirse a 12 cuotas.



LANZARÁN CENTROS DE ATENCIÓN DIGITAL



Palacio también anunció la apertura en Medellín y Bogotá de los Centros de Atención Digital, un espacio de la aseguradora para que los usuarios puedan educarse sobre los riesgos a los que están expuestos en la web.



“Allí los clientes encontrarán un espacio para recibir asesorías y capacitaciones sobre cómo protegerse en la web. De igual manera, contarán con expertos que les ayudarán a realizar análisis de vulnerabilidad, privacidad y si tiene mecanismos de protección aptos para navegar en internet”, afirmó Palacio.



Los centros estarán habilitados desde mayo y junio de este año.