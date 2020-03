¿Cómo girar dinero y ayudarles a otros en tiempos de Coronavirus?

Quizá en la última semana se haya preguntado cómo transferirle recursos a quienes nunca han accedido al sistema financiero. Tenemos familiares, empleados o amigos que necesitan ayuda. Incluso, tenderos de cuyos productos dependemos y que su único medio de pago es el efectivo. Entonces, ¿qué podemos hacer, –sin salir de casa y sin usar efectivo–, para apoyarlos?

Los “Depósitos de Bajo Monto” son la solución. Estos permiten desde un dispositivo móvil, sin ir a una oficina bancaria y, de forma inmediata, ahorrar; recibir o transferir dinero a un tercero (como el tendero); pagar servicios públicos y acceder a productos de crédito.



Para acceder este producto, lo único que debe hacer es buscarlo en la tienda de aplicaciones de su dispositivo o haciendo uso de su SIM, destacando que algunas entidades desarrollaron alternativas para los “teléfonos flecha”.



Ese proceso sencillo de vinculación, –en el que se requiere tener la cédula de ciudadanía, su celular y unos pocos datos personales–, es posible para personas cuyo saldo de depósitos y operaciones débito de un mes calendario no excedan los ocho salarios mínimos legales mensuales ($7.022.424).



El “Deposito de Bajo Monto” es ideal para los más pequeños. Están exentos del 4x1000, cuando no acumulan transacciones mensuales superiores a los tres salarios mínimos ($2.633.409), y, en la mayoría de los casos, de comisiones por hacer uso de sus servicios.



¿CÓMO DEPOSITAR O RETIRAR DINERO?

​

Para hacer depósitos en estas cuentas –a nombre propio o de un tercero– tiene varias opciones. Transfiriendo desde el botón PSE asociado a alguna de sus cuentas; dirigiéndose a algún punto Baloto; recibiendo subsidios del Estado; inscribiéndola como cuenta de nómina; o transfiriendo desde otra cuenta de la misma entidad. Asimismo, recuerde que el sistema financiero seguirá prestando sus servicios en momentos de aislamiento obligatorio, por ello podrá acercarse a las sucursales bancarias habilitadas en esta coyuntura.



Si necesita efectivo también tiene posibilidades. Desde los cajeros automáticos y corresponsales; las oficinas bancarias y los puntos Baloto. Recordando que también es posible pagar por bienes y servicios o enviarles dinero a otros desde el celular.





EL CONSUMIDOR FINANCIERO ES LO MÁS IMPORTANTE



Y puede estar tranquilo con la defensa de sus derechos. Estas alternativas solo son ofrecidas por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, institución que ha mejorado sus estándares de protección e información al consumidor. Siguiendo esta línea, se ha habilitado recientemente el correo electrónico: notragueentero@superfinanciera.gov.co, allí puede salir de cualquier duda sobre el sistema financiero.



Varias entidades tienen ofertas atractivas, aunque algunas se adaptan mejor a su propia necesidad o la de los suyos. Daviplata; Bancolombia a la mano; Movii; Aval y Nequi, son algunas de ellas.



Para saber cuál es la suya ingrese en las páginas electrónicas de cada institución, pensando en algunas de las siguientes preguntas. ¿Requiere plan de datos? ¿Funciona con un teléfono flecha? ¿Cómo es la disponibilidad de cajeros, corresponsales y oficinas cerca de mi residencia? ¿Qué servicios me cobran? ¿Genera tarjeta débito física o electrónica? ¿Puede ser utilizado por ciegos? ¿Genera código QR? ¿Me sirve para comprar o vender bienes y servicios?



Ojalá que este sea un canal de solidaridad en tiempos difíciles.



Freddy Castro (@freddykastro).

Director de Banca de las Oportunidades