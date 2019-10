Conozca sus derechos antes de cambiarse de fondo de pensión

Con los argumentos de que el fondo privado no les otorgó información completa, puntual, precisa y comprensible, a junio de este año habían llegado a los estrados judiciales cerca de 17.000 demandas de personas que les faltan menos de 10 años para jubilarse, que por ley no pueden trasladarse de régimen pensional, para llegar nuevamente a Colpensiones.



En uno de esos casos, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una mujer que alegaba que el fondo privado al que se trasladó no le dio a conocer la información de manera clara y que bajo engaños se le indicó que le resultaría más beneficioso trasladarse al régimen de ahorro individual por cuanto podía pensionarse cuando lo deseara y no le informó que tal afiliación implicaba la renuncia de la transición pensional.



En este caso, el alto tribunal indicó que el fondo privado debía demostrar que la mujer acepto las condiciones del traslado más allá de la firma de los formularios.



Al respecto y sobre los derechos que tienen los trabajadores al cambiarse de un régimen pensional a otro, Portafolio.co habló con Conrado Arnulfo Lizarazo, experto en derecho laboral y en director jurídico de la firma Lizarazo & Álvarez.



¿Cuál es el plazo máximo que tiene los trabajadores para cambiarse de fondo pensional?



Antes de que la mujer cumpla 47 años y el hombre 52, es decir, bastándoles 10 años para recibir su mesada pensional.



¿Cómo se explica esa lluvia de demandas para regresar al régimen de prima media?



Porque los fondos tenían una obligación puntual con el trabajador que se trasladó de brindarle una información clara, oportuna, coherente y precisas sobre las consecuencias que tenía el haber escogido el sistema del ahorro individual. En esos casos no se habría cumplido.



¿Qué implica la nulidad de ese traslado?



Como consecuencia al trabajador le tienen que enviar todas las cotizaciones, los descuentos que le hicieron por administración, los rendimientos financieros y las pérdidas que aplicó el fondo a Colpensiones.



¿Cómo demuestra el supuesto afectado que no se le brindó información clara?

​

Generalmente quien demanda debe demostrar que no hubo información, pero acá la jurisprudencia ha dicho que se invierte la carga de la prueba y es el fondo el que debe entrar a demostrar que constantemente le envió informativos, citó, envió comunicados y señaló al trabajador las expectativas de su derecho pensional. Si no lo hace, está demostrado que omitió uno de los deberes puntuales que tenían.



Si el trabajador omite las recomendaciones que le hacen los dos sistemas pues tiene que asumir las consecuencias, de asumir la pensión de acuerdo a como lo liquiden los fondos.



¿Qué ha establecido la Corte en estos casos?

​

Que los fondos tenían la obligación de informar claramente al trabajador de las consecuencias que tenía el trasladarse y si esa información era clara y el trabajador aceptaba las consecuencias, pues el traslado era válido. Si no lo hizo el traslado es nulo y el fondo tiene que demostrar que entregó información clara, oportuna y precisa frente a los eventuales riesgos o los eventuales beneficios que puede haber tenido en el fondo privado.



¿Por qué es importante la doble asesoría?

​

De acuerdo al historial laboral del trabajador, es necesario que se haga un análisis objetivo y claro en ese momento, para que le digan cuántas semanas tiene, cuál es su base de cotización y ver si puede mantener esa base de cotización o mejorarla con el fin de saber si es más conveniente estar en el ahorro individual o en régimen de prima media



¿Cuál es el consejo en estos casos?

​

Es importante que los trabajadores tomen conciencia de que el tema pensional es trascendental y no pueden abandonarlo a la suerte al final de los días. Uno tiene que ser previsivo, tiene que ser diligente y mirar que los empleadores le estén cotizando a los fondos y que lo hagan con los valores que corresponden al salario que se está devengando. Hay que ser absolutamente responsable con este tema para no tener problemas al final de la vida.