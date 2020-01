Consejos para hacer una hoja de vida que le consiga entrevistas

El colombiano está acostumbrado a llenar una hoja de vida como si fuera una historia clínica en el hospital. Tiene unos espacios para llenar y, simplemente, escribe sin pensar en la oportunidad que está desperdiciando.



La proliferación de formatos que nos han permitido diseñar mejores hojas de vida empeoran este fenómeno. La persona sigue teniendo casillas para llenar sin estrategia.



Esas son algunas de las razones por las que César Escobar, coach laboral certificado del programa mundial de 48 days LLC de Estados Unidos, con más de 10 años de experiencia ayudando a las personas a encontrar su propósito laboral y su empleo, entrega recomendaciones para hacer una hoja de vida exitosa.



“La hoja de vida la debemos llenar con estrategia, en todas sus casillas específicas, así sea en los portales de empleo. Cuando somos estratégicos, la posibilidad de ser contactados cambia drásticamente”, dice Escobar, quien también es el coordinador del Programa de Empleabilidad de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.



“¿En qué consiste este cambio? Sencillo, dejamos de ver la hoja de vida simplemente como un documento que cuenta quiénes somos, que presenta una biografía y pasamos a un volante que impide decirlo todo y por eso escogemos qué decir dependiendo de quién lo va a leer”, puntualiza.



Estos son los cinco elementos que debe tener en cuenta para hacer una hoja de vida exitosa:



1. Corta: la hoja de vida debe ser de una página.



No importa cuánta experiencia tenga, la hoja de vida no debe pasar de una página. Un reclutador se demora 6 segundos en decidir si revisa la hoja de vida. Igualmente, no dedica más de un minuto en leerla, lo que indica que no pasa de la primera página.



Hoy en día nos podemos apoyar en herramientas de diagramación que han desarrollado WORD y CANVA para que la información se ajuste a una página y se vea profesional.



2. Debe ser de alto impacto



Como solo tenemos 6 segundos, debemos impactar en la primera vista. Más allá del formato, es importante que el lector sienta curiosidad de revisar su hoja de vida.



La estrategia que se ha probado exitosa es la de usar un titular en el que se expone con claridad el tipo de trabajo para el que el aspirante es apto.



3. No debe contener información innecesaria



El milímetro cuadrado de una hoja de vida vale oro. Por ende, no debe tener información que no aporte a su candidatura. Títulos como “hoja de vida” son redundantes. Elimine información como las referencias, que ya no se usan, así como datos que considere inútiles para su propósito.



4. Debe ser dinámica



Si usted solo tiene una hoja de vida, no ha entrado a la modernidad de la búsqueda laboral. Las hojas de vida se deben adaptar a las ofertas a las que aplica. Su perfil laboral y las competencias que menciona, se deben ajustar de acuerdo con el cargo al que aspira en determinado momento.



5. Debe estar enfocada en las funciones (competencias)



Si bien las competencias blandas son muy atractivas para el empleador, la hoja de vida debe indicar con claridad que SABE hacer el trabajo al que está aplicando. Por eso, su perfil debe ser explícito en enunciar las competencias que se alinean con las funciones del cargo.