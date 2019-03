El valor de las empresas en bolsa subió $63 billones

Contrario a lo que decían todas las proyecciones, los mercados accionarios en el mundo, y en particular el colombiano, tuvieron una recuperación rápida en el inicio del 2019.



De hecho, el que acaba de terminar fue el mejor primer trimestre que ha tenido el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



Este indicador, que recoge el desempeño de las acciones más representativas del país, tuvo una valorización de 19,75 % entre enero y marzo, con todo y que en la última semana perdió algo del impulso que traía.



Sin embargo, esto fue suficiente para mantenerse en el podio de los mercados con mayores ganancias en el arranque del 2019: ocupó el tercer puesto, detrás de la bolsa de Shanghái (China) y de la de Bosnia.



Así, la capitalización bursátil del mercado colombiano terminó el trimestre en 402,8 billones de pesos, equivalentes a 126.428 millones de dólares.



Esto muestra que, en el inicio de este año, el valor de las empresas que están listadas en bolsa aumentó en 63,2 billones de pesos.



De hecho, todas las acciones cerraron mejor o igual que al término del 2018. La de mejor desempeño fue, sin duda, Corficolombiana, con 52,55%. Le siguen los títulos ordinarios de Grupo Aval y Bancolombia, con 31,8% y 30,26%, respectivamente. No muy lejos están Cemex Latam Holdings y Ecopetrol, con 29%.



Esto fue resultado de un conjunto de factores positivos, encabezados por la recuperación de la economía colombiana, que se extiende a más sectores, así como al hecho de que el mercado colombiano había sido uno de los de mayores pérdidas el año pasado, lo que se convirtió en una oportunidad para los inversionistas.



Precisamente, el mercado ha tenido aumentos en casi el 70% de las sesiones de negociación de este año, según un informe de Davivienda Corredores.



TEMAS A MONITOREAR



Aunque el mercado no está en el punto máximo de este año, pues la valorización alcanzó a rondar el 23%, lo sucedido en la última semana vuelve a plantear las inquietudes sobre hasta cuándo va a durar el buen momento de las acciones.



El documento de Davivienda Corredores señala que, si bien hace unos días el Colcap alcanzó el escenario base de valoración esperado para todo el año (hoy está levemente por debajo), hay expectativas en la utilidad por acción y en el valor en libros, “lo que nos lleva a mantener una perspectiva positiva para posiciones estructurales y de largo plazo”.



Expertos consultados coinciden en que, si bien los temas internos influyen a favor del mercado, lo que va a marcar la pauta es lo que ocurra en el exterior.



De hecho, una situación que hasta ahora fue muy positiva para los mercados, como lo fue el hecho de que los bancos centrales en el mundo no apretaran las tuercas de la economía, puede convertirse en una mala noticia, señala Felipe Campos, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas en Alianza Valores.



“La pregunta clave es si seguimos celebrando la liquidez que ha vuelto a los mercados gracias a los bancos centrales, o si nos empezamos a preocupar por la desaceleración en la economía global, especialmente en Estados Unidos, que es la razón por las cuales no han apretado a la economía”, señala el experto.



Como se sabe, tasas bajas en las mayores economías hacen que los inversionistas lleven su dinero a mercados emergentes, en busca de mejores retornos.



Pero, si la situación se invierte y se acentúan los temores sobre la salud de la economía global, esos inversionistas querrán refugiarse en dólares, apreciando esa divisa y golpeando los activos emergentes.



“Si los datos de Estados Unidos, China y Europa lucen débiles, eso eleva la aversión al riesgo, pero además, con una economía débil los precios de las materias primas bajarán y los países de América Latina se verán perjudicados por ser productores”, explica Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia en Casa de Bolsa.



Añade que esta situación eleva la cotización del dólar, lo que traería inflación si es un aumento fuerte y prolongado (como pasó en 2016) y haría que inversionistas foráneos salgan del mercado colombiano.



Por eso, es que el precio del petróleo seguirá siendo un factor clave para el mercado colombiano, con todo y que ha perdido correlación con el comportamiento del dólar en el país, según explica Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank en Colombia.