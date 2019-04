Emprendimientos criollos para buscar dónde pasar la Semana Santa

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) hizo una selección de cinco sitios web de turismo, ‘made in Colombia’, que le ayudarán a tomar una decisión sobre dónde pasar los días santos esta Semana Santa.



Estas empresas digitales participaron en la fase de acompañamiento de Crecimiento y Consolidación de Apps.co, programa del Ministerio de las TIC para promover y potencializar la creación y consolidación de negocios a partir del uso de la tecnología.



- Attraversiamo Grup S.A.S (http://www.ttraver.com): Ttraver es un marketplace que conecta a los proveedores de actividades turísticas colombianas con el turista extranjero, consolidando toda la oferta en un solo lugar, para que los turistas puedan comprar a través de este canal de forma rápida, fácil y segura.



- Agencia de viajes Seven Travel S.A.S. (http://7travel.co): Es una agencia de viajes y operadora de turismo que trabaja para simplificar y optimizar el negocio de los viajes, anticipándose a las necesidades cambiantes de sus clientes a través de la tecnología, facilitando la compra, pagos y la reservas por medio de su plataforma web.



- Escappy Travel S.A.S. (https://www.escappy.com.co/): Empresa de innovación turística centrada en el concepto "Travel to Surprise". Se especializa en viajes sorpresa a paraísos poco conocidos en Colombia. El usuario elije su ciudad de salida, la fecha de su viaje, su presupuesto ($500.000, $1.000.000 o $2.000.000), con cuántas personas viajará, elimina tres destinos a los que no quiere ir, les cuenta su plan y tan solo 24 horas antes de viajar se enterará de su destino. Los viajes son planeados de acuerdo con una perfilación que se le hace al viajero para que su sorpresa sea agradable.



- Promotora de servicios turísticos 2JD EU - Weekend Santander ([https://weekendsantander.co)]https://weekendsantander.co): Su producto digital es una plataforma de información y venta de servicios turísticos que conecta efectivamente a los viajeros con los prestadores de servicios turísticos en Santander, siendo incluyentes con aquellos buenos prestadores que aún no tienen presencia en Internet.



- Awake (https://awake.travel): Una comunidad de viajeros y anfitriones preocupados por la acelerada pérdida de biodiversidad en el mundo. Es por eso que decidieron utilizar el turismo como una herramienta para unir a las personas, conectar y fortalecer a anfitriones locales y empoderarlos para proteger la naturaleza.