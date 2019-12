En época de fiestas, así puede cuidar su dinero

Las novenas, fiestas, regalos, pagos y demás encuentros pueden ser días que requieren mayor planeación para no tener problemas de plata.



Según la experta en finanzas Karem Suárez, de la mano de Nequi, con estos consejos puede salvar su bolsillo. Lo principal es hacer un presupuesto, para que el inicio de 2020 sea con el pie derecho.



Si no lleva el control de sus gastos en diciembre, seguramente el año nuevo lo tomará por sorpresa y descuadrado, por lo que debe definir ¿Cuánta plata hay para regalos? ¿Cuánto puede gastar en comidas y viajes? Tenga límites para cada rubro y no se pase. La otra misión en estos días es cazar descuentos en regalos, comidas y demás.



Se puede apoyar en redes sociales o buscar los madrugones y jornadas de descuentos para comprar a buen precio.



El tercer consejo es que aplace la compra de su ropa hasta enero. En estas fechas las marcas hacen descuentos para sus clientes.



Las fiestas caseras suelen se más baratas y alegres. Para que el bolsillo no se afecte, puede planear reuniones, reencuentros y otras actividades en su casa o la de sus familiares, sin pagar adicionales.



Si va a adquirir deudas, que sean de las buenas, no con algo que tendrá que pagar todo el año próximo.



“Puede ponerle guardianes a su dinero si le cuesta mucho ahorrar, así cada vez que quiera gasta debe pedirle permiso a su guardián para liberar el dinero”, apuntó la experta.



Otro método de ahorro es hacer vaca para los gastos. “Invitar a los amigos y familiares en Navidad es un gesto de amor. Pero su bolsillo y sus finanzas no pueden sufrir por ello”, agrega Suárez.



Recuerde que Pasarla bien no siempre es cuestión de dinero. Los regalos, las fiestas y la estrenada de ropa hacen parte de la lista de cosas por hacer en diciembre no es imprescindible. Si tiene que pasar de una de estas actividades para salvar su presupuesto, no se sienta mal.



“Lo más bello de los días de fin de año es con quién se comparten”, añadió.

La otra posibilidad es encontrar planes gratuitos en su ciudad, estos días hay fiestas, conciertos, recorridos turísticos y “muchas actividades que son gratuitas o muy baratas (están al alcance de un pasaje de bus). Conviértase en un cazador de planes gratuitos y construya buenos ratos con los suyos, a bajo costo”, dijo.