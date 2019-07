En mayo, el crédito tuvo el mayor crecimiento en 3 años

La recuperación en la dinámica del crédito va a paso lento, pero seguro, y ya está volviendo a los niveles de expansión que traía antes de los episodios de deterioro de calidad y enfriamiento, registrados desde finales del 2016.



(Entidades financieras están más dispuestas a dar créditos).

Los datos más recientes de la Superintendencia Financiera revelaron que mayo cerró con un saldo de cartera de 479,9 billones de pesos, que incluye bancos, compañías de financiamiento, cooperativas financieras y al Fondo Nacional del Ahorro.



Esto, luego de un crecimiento real anual de 3,89 por ciento, dinámica que no se veía hace exactamente tres años. En términos nominales, esto representa un aumento de 7,32 por ciento frente a mayo del 2018.



“A pesar de la continua desaceleración de la cartera evidenciada entre 2015 y 2017, esta tocó fondo en el tercer trimestre del 2018, registrando un crecimiento mínimo de 4,5 por ciento en septiembre. De esta manera, se ha evidenciado una recuperación gradual, confirmando el punto de inflexión que veníamos esperando”, señala un análisis de la comisionista Casa de Bolsa.



Por lo pronto, se espera que la expansión de la cartera se acelere aún más en el segundo semestre, pues si bien hay dinamismo en los segmentos de consumo y vivienda, aún falta mejorar la demanda de préstamos por parte de las empresas.



En la medida en que esto ocurra, el repunte será más fuerte. La Asociación Bancaria espera un crecimiento de 4,5 por ciento real en el crédito al cierre de este año.



En tanto, Casa de Bolsa señala que: “Esperamos que la cartera bruta siga mostrando una recuperación gradual durante el resto del 2019, en línea con una reactivación del consumo, mayor dinámica corporativa y lenta mejora del sector de la vivienda”.



La buena noticia es que, en momentos de alza en los saldos de cartera, no ocurre lo mismo con la morosidad. Las cifras de la Superfinanciera señalan que, en mayo, el crecimiento real anual de los montos que están ‘colgados’ a más de 30 días es de apenas 1,1 por ciento, lo que no se veía en mucho más de tres años.



(Financieras están menos restrictivas para dar créditos).



Actualmente, la cartera vencida está en 23,03 billones de pesos, lo que quiere decir que por cada 100 pesos prestados hay 4,8 pesos que están en mora.



Como se recuerda, después del fuerte deterioro del crédito que se dio entre 2017 y parte del 2018 –presionado principalmente por unos deudores corporativos puntuales–, las entidades financieras tomaron más medidas de precaución a la hora de prestar en todos los segmentos. Sin embargo, este año la mayoría de entidades financieras ha disminuido las exigencias, según el Reporte de la Situación del Crédito del Banco de la República.



LOS SEGMENTOS



Los créditos comerciales (orientados a las empresas), que fueron los más afectados en la época difícil del 2016 al 2018, han recuperado algo de dinámica.



A mayo, el saldo iba en 253 billones de pesos, es decir, 0,94 por ciento más en términos reales comparado con el dato de hace un año, y la morosidad está en 4,83 por ciento.



Entre tanto, los préstamos para los hogares son los que mayor dinámica traen. Por un lado, la cartera de consumo aumentó 7,8 por ciento real, a 142,3 billones de pesos, mientras que la de vivienda subió 7,9 por ciento real, a casi 72 billones de pesos.



Aunque este comportamiento podría inquietar en momentos en que la confianza del consumidor se ha deteriorado y con el incremento en el desempleo, por lo pronto no hay señales de alarma.



De hecho, la morosidad disminuyó un 4,25 por ciento real en los préstamos de consumo. Sin embargo, no pasa lo mismo en los créditos hipotecarios, en donde los saldos en mora aumentaron 10 por ciento.



Por otra parte, la Superfinanciera reveló que todas las entidades de este sector obtuvieron utilidades por 9 billones de pesos entre enero y mayo, de las cuales 5,4 billones de pesos corresponden a los establecimientos de crédito.



Pero además, el buen momento de los mercados ha permitido que mejoren los retornos de los recursos que estas firmas administran del público. Así, los rendimientos de pensiones, fiducias y otros fondos superaron los 28 billones de pesos en cinco meses.