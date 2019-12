¿En qué invertir su dinero en época de crisis?

Solo dos de cada diez hogares en Colombia cuentan con algún tipo de ahorro o inversión, de acuerdo con el estudio de Demanda de Seguros 2018 elaborado por el programa Banca de Oportunidades y la Superintendencia Financiera.



(Lea: Los costos de no invertir en ciberseguridad)



Teniendo en cuenta este contexto,el experto en bienes raíces e inversiones, Fernando Alvarán, Gerente General de USPI (United States Parking Investments), entrega algunas recomendaciones cuando hay incertidumbre financiera y existe el dinero para invertir, pero no se tiene idea de dónde o cómo hacerlo.



(Lea: Créditos de libre inversión, con el mayor dinamismo este año)

Según Alvarán, hay muchas opciones de inversión fuera de Colombia, pero se debe hacer en sitios y negocios que sean familiares al inversionista. “Las opciones son muchas, como en bonos, en empresas, en bolsa, finca raíz etc. EE.UU. es un lugar apetecido para invertir por parte de los colombianos, sobre todo en finca raíz, pero siempre ha de hacerse en un sitio donde se pueden hacer inversiones confiables y el mercado sea seguro, como en todo hay riesgos y hay que saber moverse. Mercado estable y monedas estables son lo que el inversionista busca”, sostiene.



“Si alguien desea invertir en finca raíz en EE.UU. el proceso es muy sencillo, pues solo con su pasaporte puede adquirir el bien inmueble, tanto así que ni siquiera es necesario tener visa ya que gracias a la tecnología todos los documentos se firman ‘online’ y el proceso es relativamente sencillo y rápido”, agrega.



Lo ideal al momento de pensar en una inversión fuera es buscar el respaldo y asesoría de una compañía colombiana o puede ir más allá y buscar un agente Inmobiliario que perteneciente a la ‘National Association of Realtors’.



Reflejo de este interés de los colombianos por invertir en el exterior lo muestra la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Miami, ya que durante el 2018 Colombia, India y Venezuela encabezaron la lista de países extranjeros que buscaron propiedades residenciales en Miamirealtors.com.



“Los colombianos representaron casi el 12% de las búsquedas extranjeras de casas en Miami, seguidos por usuarios de la India, con casi un 9%, y los venezolanos con un aproximado del 8%”, dice la Asociación.



Recientemente la firma USPI (U.S. Parking Investments) hizo el lanzamiento en Colombia, para quienes estén interesados en una inversión en el sector inmobiliario fuera del país, de unas unidades de estacionamiento ubicadas cerca del Aeropuerto Internacional de Charleston en Carolina del Sur, llamadas Park & Go.