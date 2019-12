Grupo ISA ya transporta el 25% de la energía eléctrica en Brasil

En el negocio de transmisión de energía eléctrica, el Grupo ISA seguirá con la apuesta para quedarse con más proyectos claves en Brasil.



Y si duda, para los analistas, la multilatina cierra el 2019 con broche de oro en cuanto a ese frente de operación en el vecino país, ya que allí ahora concentra el 37,3% de los activos que maneja.



La razón del buen resultado salta a la vista, en poco más de tres años (2016 - 2019) ha logrado hacerse con 13 proyectos de transmisión de energía, los cuales para la organización se consideran en el preámbulo de su estrategia 2020 - 2030, que consiste en ampliar y fortalecer su tarea en este negocio y en Brasil.



“En ese país nos ganamos ocho subastas entre el 2016 y 2017 para el tendido de líneas. Algunas las desarrollaremos con Taesa y otras de forma independiente. Son obras interesantes en diferentes estados”, señaló Bernardo Vargas Gibsone, presidente del grupo empresarial.



El líder del conglomerado agregó que en una primera etapa (hasta el 2022) se desembolsarán recursos por US$1.000 millones ($3,32 billones).



MOVIDAS ESTRATÉGICAS

Pero para preparar el terreno, ISA reorganizó la casa en Brasil para hacer no solo más eficaz, sino efectiva su tarea. Primero, en el 2018 cerró una transacción, estratégica para el grupo, al adquirir el 41,6% de las acciones del bloque de control de Taesa con una inversión de US$309 millones ($1,03 billones).



Y luego, ISA CTEEP, filial de ISA en Brasil, cerró la compra de la totalidad de la participación accionaria que ISOLUX y CYMI tenía en Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A. (IENNE), para quedarse con el 100% de la compañía, representada en 327.284.000 acciones ordinarias.



Además, en el plano financiero se realizó la recompra de las acciones preferenciales de ISA Capital do Brasil, logrando así que el Grupo ISA se quedara con el 100% de la propiedad de este vehículo de inversión.



Adicionalmente, ISA CTEEP realizó la primera emisión de bonos verdes en el segmento de energía de Brasil, por un valor de $621 millones de reales; recursos destinados a financiar proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica a través de los cuales pasarán energías de fuentes renovables convencionales y no convencionales.



Otros hechos financieros relevantes en el presente año están relacionados con el recaudo de 12 cuotas del reconocimiento de la red básica existente en Brasil (RBSE) por R$1.786 millones, tal y como estaba previsto en ISA CTEEP, y el recibo de dividendos provenientes de TAESA por R$105,1 millones.



Los resultados se derivaron, principalmente, de unos mayores ingresos por la entrada en operación de nuevos proyectos y algunos hechos en Brasil como la implementación de la metodología del activo contractual, la mensualización del ajuste del ciclo tarifario y la incorporación del 50% de IESUL quedando, ISA CTEEP con el 100% de esta compañía.



“Esto resulta de la gestión integral que se ha hecho en todo el grupo, que involucra a los diferentes actores del negocio, pero principalmente, a nuestros empleados”, anotó Carolina Botero Londoño, vicepresidente de Finanzas de ISA.





ÚLTIMA ADJUDICACIÓN



Precisamente, las últimas adjudicaciones para iniciativa de transmisión se registró el día de ayer, cuando a través de su filial en Brasil ISA CTEEP, ganó tres iniciativas para el tendido de redes, en los que presentó oferta, ante la convocatoria pública realizada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (ANEEL).



En la sesión, fueron subastados proyectos que sumaron cerca de 2.470 kilómetros (Km) de redes y subestaciones con capacidad de transformación superior a los 7.700 megavatios (Mw) con una inversión total de US$1.000 millones.



Así, las iniciativas ganadas por ISA CTEEP en la convocatoria suman 379 km de líneas de transmisión y 4.291 Mw, y serán construidas en los estados de Rio Grande del Sur, São Paulo, Mato Groso del Sur y Minas Gerais. Y las obras tienen establecidos plazos máximos de construcción entre 42 y 60 meses, y un periodo de concesión a 30 años.



La financiación de los proyectos se hará a través de ISA CTEEP con recursos propios y con operaciones de endeudamiento en Brasil.



“Brasil es un país que ofrece un potencial de crecimiento muy significativo para todos los negocios del Grupo ISA, sobre todo en transporte de energía. Por ello, es de nuestro mayor interés continuar revisando oportunidades que nos den rentabilidad y complementariedad estratégica, siempre asegurando mantener un portafolio equilibrado, pero sobre todo generando valor sostenible”, reiteró Vargas Gibsone.



El presidente de Grupo ISA agregó que su organización espera que el vecino país siga fortaleciendo las condiciones para brindar estabilidad y promover la inversión privada para que puedan seguir atendiendo las necesidades de infraestructura.



A través de ISA CTEEP, el Grupo ISA transporta cerca del 25% de la energía producida en Brasil; el 60% de la energía consumida en la Región Sudeste y casi el 100% de la energía consumida en el estado de São Paulo.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio