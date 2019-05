‘Hay proyectos de ley que van contra el modelo económico’

La próxima semana se realizará la Convención Bancaria en Cartagena. En el evento se hará un balance del arranque del año para el sector financiero y las perspectivas para 2019.



“Revisaremos el panorama externo y eso qué significa para Colombia. Desarrollaremos temas de economía laboral y sostenibilidad y responsabilidad social y empresarial”. El presidente de Asobancaria, Santiago Castro habló con Portafolio sobre la coyuntura sectorial.



¿Qué opina del auge de proyectos de ley sobre temas del sector financiero?



Somos respetuosos de la autonomía legislativa y de la libertad de tocar los temas que deseen. Tampoco es nuevo que haya proyectos de ley que toquen al sistema financiero, pero sí nos preocupa que unos proyectos de ley recientes que tocan la esencia del sistema de libre mercado. No se puede ir en contravía del modelo económico que ha escogido el país y está consagrado en la constitución. Eso nos genera alarmas.



Hemos entablado un diálogo con todas las bancadas para explicar qué es lo que está en juego. Hay proyectos que parecen muy bien intencionados, pero en su aplicación pueden generar unos efectos en contra de los propios ciudadanos a los que quieren apoyar.



¿En la sobretasa de renta para el sector incluida en la Ley de financiamiento hay algo qué hacer?



Sí. Nosotros demandamos el artículo que impuso la sobretasa de renta para el sector, pues está claro que el propio Gobierno le negó el aval y se hizo partícipe de nuestra demanda, al punto de que declaró que no hubo aval ni explícito ni implícito. Por eso esperamos tener un fallo favorable por parte de la Corte Constitucional.



¿Qué otros proyectos cursan en el Congreso y que les preocupan?



Con el Congreso nos hemos estado reuniendo por muchos temas, entre ellos el de Habeas Data, el cual tiene dos componentes, ambos muy perjudiciales para la inclusión financiera y para las metas que nos hemos planteado como país, para llegarle a la base de la pirámide de consumidores financieros.



Una parte es bajarle la permanencia en las centrales de riesgo de cuarto a solo dos años, y otra un borrón y cuenta nueva para quienes quieran acogerse, y eso tiene un efecto muy nocivo porque iguala de tajo a personas (el 92%) que han construido un historial crediticio destacado, con un 8% que no ha tenido buenos hábitos de pago. Las experiencias de borrón y cuenta nueva no han sido exitosas en el pasado, pues el 60 reincide.



¿En qué va el proyecto de eliminación de costos financieros?



La intención es eliminar la posibilidad de cobro de costos financieros como cuota de manejo en débito y crédito, instancias de cobro, entre otras. Allí lo que están diciendo es que un costo no se puede trasladar al cliente, cuando en realidad, proveer un servicio genera costos contables y administrativos, de supervisión, de provisiones y hay inversiones asociadas a la provisión de cualquier servicio. Un proyecto de ley no puede decir que estos costos no se pueden cobrar, porque eso es atentar contra la ley marco del sistema financiero que se basa en la constitución política.



¿Cómo le fue al sector financiero en el primer trimestre de este año?



Tenemos razones fundadas para el optimismo. Las cifras de crecimiento del PIB general de 2,8% en el primer trimestre, si bien no es alta, muestra que el país está en la senda del creciendo. En nuestro sector volvimos a liderar el ranking de los que más crecimos.



En materia de cartera hemos visto que la comercial ha vuelto al terreno positivo y esperamos que se consolide durante el resto del año. En cartera hipotecaria crecimos 8,7% en el primer cuarto del año. En total la cartera esperada del sistema es de 4,5%.



¿Cómo va la revolución digital financiera?



Hace unos años decían que el sector iba a ser sepultado por las fintech y ahora lo que vemos en que nosotros somos los abanderados de todas las aplicaciones, en donde somos aliados, socios estratégicos o grandes consumidores de los servicios suministrados por emprendedores.



Nuestro desarrollo en banca digital billeteras electrónicas y en todo un ecosistema de pagos digitales, se ha convertido en un ejemplo para la región. Las empresas del sector han hecho inversiones por unos $150.000 millones, solo en este tema.



¿Cuándo podemos tener el banco en el celular?



Yo creo que ya estamos o hemos avanzado mucho. Aún nos falta afinar los sistemas de autenticación y biometría digital. El país debe avanzar en cobertura móvil de datos en zonas apartadas. Eso nos ayudará a aumentar la inclusión financiera en el sector rural.



¿Qué cifras respaldan la transición del país hacia la banca digital?



Hoy el 56% de las transacciones se hacen en ambiente digital. Por ejemplo, hacemos los pagos de todas las facturas de manera electrónica. Incluso, se está trabajando para crear un sistema masivo de pagos electrónicos de impuestos y hasta de los peajes.



¿Cuál es el cuello de botella más relevante del sistema financiero?



Creo que las barreras culturales. La gente sigue teniendo preferencia equivocada por el uso del efectivo. El sobreuso del efectivo es la gran barrera que el país debe vencer. Hay muchos comercios que tienen precios diferenciales para pagos en efectivo o con tarjeta, y algunos municipios solo aceptan pagar impuestos en efectivo.



¿Qué esperan este año?



Queremos ser los grandes aliados del Gobierno en buscar la equidad que ha sido trazada en el Plan de Desarrollo. Eso se logra con inclusión. Estamos en capacidad, tenemos el deseo y los instrumentos para bancarizar al 18% de los adultos que no tienen ningún producto financiero. Para ello se requiere educación financiera, creando un programa de educación económica y financiera.



CONVENCIÓN BANCARIA



Asobancaria realizará su Convención Anual la próxima semana, en Cartagena. “Revisaremos cómo se está comportando el panorama externo y eso qué significa para Colombia y otros temas de interés para el sector. Desarrollaremos temas de economía laboral y sostenibilidad y responsabilidad social y empresarial”. El evento, que se realizará el 5, 6 y 7 de junio, propone afianzar y diversificar los canales de diálogo establecidos entre la banca, la industria y el Gobierno Nacional, de tal manera que las conclusiones obtenidas a lo largo del evento logren cristalizar alternativas de solución a los problemas del sector.