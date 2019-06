HSBC volvería a Brasil con banca corporativa e inversión

HSBC contempla regresar a Brasil tres años después de haber vendido su unidad allí. Ha indicado que el lento comienzo del nuevo gobierno en lo referente a la reforma de la economía no retrasara sus planes.



“Seguimos siendo optimistas”, dijo Alexandre Guiao, director ejecutivo de HSBC para Brasil, en una entrevista en la oficina del banco en Sao Paulo. “Pensamos que el proceso para aprobar las reformas sería más rápido, que la economía estaría en otro nivel a estas alturas, pero aún creemos que la aprobación se producirá este año y el crecimiento despegará”.



Un periodo de no competencia vinculado a la venta de la unidad a Banco Bradesco finalizó en diciembre, y la estrategia de HSBC es volver a ser ‘relevante’ en la banca corporativa y de inversiones de Brasil, dijo.



La compañía, con sede en Londres, planea ofrecer servicios de crédito y corretaje en moneda local, pero no volverá a la banca minorista. Ese negocio es “demasiado competitivo, y no tenemos suficiente escala”, dijo Guiao.



El prestamista está solicitando este mes una actualización de su licencia para permitirle ofrecer más servicios, como administración de fondos, en lugar de solo banca de inversión. “Estamos hablando con el banco central, y ya le informamos que el próximo año volveremos para solicitar una licencia de correduría”, dijo Guiao.



Los préstamos en moneda local comenzarán en el segundo semestre, y HSBC también espera participar como suscriptor de bonos locales, un mercado donde el volumen cayó 12% este ano con respecto al mismo periodo de 2018, a 58.400 millones de reales (US$15.000 millones), según datos compilados por Bloomberg.



También podría otorgar préstamos a los estados de Brasil en dificultades, siempre y cuando tengan una garantía del gobierno federal, dijo Guiao.



Mientras se prepara para reabrir una correduría, HSBC participará en las ventas de capital, las distribuirá en el extranjero y utilizara a BNP Paribas como custodio. HSBC también es uno de los bancos contratados para una oferta inicial de bonos por parte de la compañía eléctrica Neoenergia.



Jair Bolsonaro, quien ganó las elecciones de octubre, ha tomado muchas medidas desde que asumió el cargo, entre ellas el “nombramiento de personas adecuadas para los ministerios de Finanzas y Economia”, dijo Guiao.



Las desinversiones planificadas por bancos y compañías estatales también son una ventaja, señaló, ya que esas empresas venden subsidiarias y participaciones en unidades para recaudar efectivo y mejorar las cuentas fiscales.