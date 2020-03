Inversionistas en fondos hacen cuentas por estrés en bolsas

La convulsión en los mercados mundiales, que ha golpeado gran parte de los precios de los activos que se negocian en las bolsas de valores, está asustando a muchos de quienes tienen inversiones en fondos y carteras colectivas.



El motivo es que los portafolios de esas alternativas están compuestos en parte o en su totalidad por acciones que, en este momento, pasan un mal momento. Y eso sucede a nivel mundial.



La magnitud del golpe depende de factores como la exposición de riesgo del fondo o el tipo de papeles que lo componen.



TOBOGÁN DE VÉRTIGO



Ante la coyuntura actual, Asofondos, el gremio que representa a las cuatro entidades privadas de pensiones (Colfondos, Provenir, Protección y Skandia) les envió un mensaje a los afiliados, tras evaluar los impactos que puede haber sobre el ahorro pensional.



La asociación dijo que esta no es la primera vez que los mercados atraviesan una coyuntura de alta volatilidad, “coyunturas que si bien suelen impactar en el corto plazo, lo que seguramente se verá reflejado en el próximo extracto, no afectan la solidez del ahorro ni las rentabilidades de largo plazo de nuestros afiliados”, dijo Santiago Montenegro, su presidente.



El organismo dice que es importante que los afiliados a los fondos de pensiones y quienes suelen abordar el análisis del ahorro previsional, recuerden que este tipo de depósitos se construye en ventanas de tiempo muy amplias, por lo cualcoyunturas como las actuales no deben generar mayor inquietud. Por el contrario, “las administradoras suelen aprovecharlas para efectuar compras a bajos precios” y lograr beneficios a futuro para las rentabilidades del ahorro de sus afiliados”.



Pero Asofondos reconoce que “los impactos de coyuntura los sentirán los afiliados más jóvenes, es decir, a quienes les faltan más de 10 años para pensionarse, pero por eso mismo, a futuro, tienen tiempo suficiente para compensar las desvalorizaciones que experimente su ahorro en el corto plazo con buenas rentabilidades”.



Y recuerda que el ahorro de “quienes tienen menos tiempo para pensionarse o los ya jubilados, está invertido en portafolios muy estables que no están tan expuestos a las volatilidades”,y son administrados en portafolio conservador.



MANTENER LA CALMA



Un análisis del banco BBVA Colombia dice que en mercados bajistas es cuando más frecuentemente los inversionistas cometen errores, “generalmente atenazados ante la posibilidad de incurrir en pérdidas”.



Además, los individuos “tienden a actuar con determinados sesgos conductuales que les alejan de la toma de decisiones racional”.



Asimismo, advierte que muchos inversionistas, al primer indicio de caídas en el mercado, toman la decisión de deshacer posiciones. Y cuestiona la conveniencia de abandonar el mercado ante un indicio de caídas, porque lo que sucede con frecuencia es que la bolsa rebota tras una baja de cotizaciones y el inversionista genera la pérdida y, además, pierde ese incremento del precio.



Otro aspecto que resalta el BBVA es el plazo al que se destinan los recursos, pues “un inversionista a largo o muy largo plazo no debe cambiar de estrategia ante caídas” si la estrategia planteada es la correcta.



Otra de las claves es la diversificación, pues “nunca caen al mismo tiempo todos los tipos de activos” y en una cartera diversificada, una parte compensará descensos de otra parte, pero en carteras poco diversificadas “sí se asume un importante riesgo”, indica.



Felipe Herrera, vicepresidente de Inversiones de Protección, dice que hay que “estar pendientes de los fundamentales de la economía colombiana, que siguen estables, y hay que esperar las correcciones favorables que normalmente ocurren cuando el nerviosismo baja y la confianza de los mercados sube”. “Para el caso de las cesantías, recordar que hay dos portafolios, el de largo y el de corto plazo”.



La reciente consignación de cesantías ingresó al portafolio de corto plazo, régimen de inversión que busca preservar capital, por lo que invierte en títulos más estables que a la fecha no han presentado ninguna desvalorización”.