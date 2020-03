La versión moderna de las colectas de dinero o ‘vacas’

En cuestión de unas pocas semanas, un grupo de entusiastas inversionistas colombianos –grandes, medianos y pequeños– hicieron una ‘vaca’ para apoyar tres emprendimientos desarrollados por empresarios connacionales.

Sin haberse visto ni cruzado palabra alguna entre sí, dichos inversionistas reunieron 700 millones de pesos y se los entregaron a los dueños de Alegra.com (250 millones), a los de Inelco (150 millones) y a los de Monbel Trading Partners (300 millones), como muestra de la confianza de que esos proyectos tienen gran potencial.



A cambio, los dueños de esas empresas se comprometieron a retornar esos recursos en un plazo máximo de entre 18 y 24 meses, con rendimientos que van desde 8,75 a 12,56 por ciento efectivo anual. Todo esto sin tener que ir a una notaría, valerse de abogados, asistir a reuniones y mucho menos firmar un solo papel.



Aunque las colectas de dinero o ‘vacas’ para ayudar en un propósito no son una idea nueva y tampoco invento exclusivo de los colombianos, hoy, gracias a la tecnología, esos aportes se han sofisticado y escalado a tal punto que permiten financiar la creación de empresas, la generación de empleo y mejorar las finanzas de quienes meten algo de plata en una gran bolsa, siguiendo sus instintos y la confianza que inspiran ciertos proyectos.



Los casos de estas tres empresas, sin ser los únicos ni los primeros que consiguen capital a través de este mecanismo, ahora conocido como 'crowdfunding', son ejemplo de esas nuevas alternativas de financiación que están surgiendo de la mano de la tecnología.



“Desde hace algún tiempo, inversionistas y fondos extranjeros han estado interesados en nuestro proyecto, pero decidimos crecer por sí mismos. No obstante, ahora que necesitamos avanzar en nuevos proyectos miramos la necesidad de buscar capital y, cuando explorábamos alternativas como el crédito bancario y los fondos de inversión, apareció a2censo, plataforma de 'crowdfunding' que nos pareció no solo fácil sino muy bien estructurada”, dice Jorge Soto, presidente y socio fundador de la firma.



NACE A2CENSO

El 'crowdfunding' inició hace más de dos décadas en el Reino Unido y Estados Unidos, desde donde se ha expandido. México y Chile son líderes en Latinoamérica, mientras que Colombia, con el decreto 1357 del 2018, le abrió las puertas al negocio que hoy da sus primeros frutos de la mano de la Bolsa de Valores de Colombia que lanzó a finales del año pasado su plataforma a2censo.



Lina Parra, directora de nuevos negocios de la BVC, explica que trabajaron más de tres años en crear un mecanismo digital que acercara la bolsa a los pequeños inversionistas para ofrecerles productos alternativos con rentabilidades diferenciales a través del aporte de unos pocos pesos.



“Revisamos diferentes modelos de negocios y llegamos a la financiación colaborativa o 'crowdfunding'. Colombia estaba rezagada en este campo debido a la regulación, pero esta avanzó con la expedición de una normativa, lo cual permitió que pudiéramos crear un ecosistema digital con el que buscamos el desarrollo de las compañías y el crecimiento del dinero de los inversionistas”, sostiene la experta.



Pero ¿cuáles son los pasos que debe seguir un emprendedor para obtener recursos para su proyecto? y ¿cuáles los requisitos que debe cumplir una persona que quiera apoyar económicamente esas ideas? Acá se lo contamos.



GUÍA PARA INVERTIR EN ‘CROWDFUNDING’



1. Ingrese a www.a2censo.com y cree una cuenta seleccionando si es persona natural o jurídica. El proceso toma unos 15 minutos.



2. Una vez creada la cuenta, el inversionista queda con un módulo denominado ‘Mi balance’ que se compone de dos partes: ‘Mis inversiones’ y ‘Mi disponible’. En el primero están los proyectos en los que ha invertido y en el segundo, la información donde puede consignar dinero de sus cuentas bancarias; allí también recibe el dinero que las empresas le pagan por su inversión o la devolución del dinero si el proyecto no logró su recaudo.



3. Hay que tener cuenta bancaria, pues todo el proceso de inversión es digital.



4.No hay comisiones para el inversionista, los únicos costos que asumirá son los tributarios.



5. Con la inversión la persona obtiene un valor de financiación colaborativa desmaterializado y depositado en Deceval, la cual, además, está protegida hasta 50 % por el Fondo Nacional de Garantías.



SEIS PASOS PARA CONSEGUIR RECURSOS

A2censo comenzó a operar a mediados de noviembre del 2019, aunque la estructuración de esta primera fase tomó tres años. Estas son las pautas para entrar en el proceso:



1. El emprendedor ingresa a www.a2censo.com, se inscribe y manifiesta su deseo de buscar financiación a través de la plataforma. La fuerza comercial lo contacta, le explica de qué se trata el mecanismo, le indica los requisitos básicos y la documentación para continuar el proceso. El empresario define el plazo de retorno de los recursos –máximo 180 días–, la tasa de interés y la forma de pago (mensual, trimestral, semestral). La norma no permite que la plataforma recomiende.



2. Se pueden postular, por ahora, empresas con ventas entre 900 millones y 50.000 millones de pesos anuales. Pero en la medida que haya más apetito del mercado esos topes se moverán hacia abajo o hacia arriba.



3. Deben ser empresas constituidas en Colombia con mínimo un año y 12 meses consecutivos de ventas. Tener contabilidad y cuentas al día.



4. Una vez construido el proyecto para financiar, se presenta a la plataforma que evalúa si la empresa tiene o no capacidad de honrar la deuda con sus inversionistas.



5. También se analiza la compañía desde lo cualitativo y las personas que están detrás de la misma: equipo, años de experiencia, conocimientos, producto, innovación, visión para crecer y red de aliados, como Innpulsa Colombia, Procolombia, Ruta N de Medellín.



6. Un comité da el visto bueno a la firma y con este se procede a publicar la campaña para invitar a los inversionistas.



