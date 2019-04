Ayer, las acciones colombianas perdieron 2,01%

Aunque por estos días bajan los volúmenes de negociación en los mercados, esto no trae consigo calma.



De hecho, la jornada de ayer ha sido una de las de movimientos más pronunciados este año. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, termómetro de las acciones más representativas del mercado, tuvo una caída de 2,01 por ciento, y cerró en 1.572 puntos.

Pero además, fueron pocos los títulos que se salvaron ayer de los números rojos. De hecho, las únicas con valorización fueron Cemex Latam Holding, Corficolombiana, Grupo Energía Bogotá y Bolsa de Colombia.



En el otro lado de la balanza, entre los papeles más afectados este lunes están entidades financieras y ‘holdings’.



De las acciones líquidas, las que más cayeron (4 por ciento) fueron Grupo Argos, Bancolombia y Grupo Sura preferencial.



No muy lejos están Grupo Aval, ISA y Grupo Argos preferencial, con 3 por ciento, mientras que Bancolombia Preferencial y Grupo Sura perdieron 2,5 por ciento en la sesión de ayer.



En cuanto a Ecopetrol, la acción más negociada del mercado local, el retroceso de este lunes fue de 1,37 por ciento, hasta los 3.230 pesos.



Esta caída se produjo a pesar de que no hubo grandes sobresaltos en los principales temas que agitan al mercado colombiano.



El precio del petróleo en la referencia Brent cayó apenas 0,5 por ciento, a 71,18 dólares por barril. Además, en Latinoamérica hubo resultados mixtos, pues mientras hubo incrementos en los indicadores de Brasil y de Argentina, en Chile y Perú hubo desvalorizaciones de menor magnitud.



Y, en Estados Unidos, los principales indicadores accionarios en Wall Street también tuvieron desvalorizaciones, pues el mercado no tomó bien los resultados de entidades financieras como Goldman Sachs y Citigroup.



Volviendo al mercado colombiano, lo sucedido ayer no es suficiente para quitarle el rótulo de ser una de las bolsas con mejor desempeño en lo que va del 2019, pues la valorización acumulada asciende a 18,61 por ciento.