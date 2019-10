‘Las fintech no son moda, sino la nueva norma’

El desarrollo tecnológico ha permitido que en la industria financiera hayan crecido las oportunidades de negocio, tanto para los jugadores tradicionales como para los nuevos emprendimientos que ofrecen servicios financieros basados en tecnología (fintech).



Es por eso que entidades como TransUnion, compañía especializada en información financiera de origen estadounidense, ha desarrollado áreas específicas para apoyar a las ‘fintech’ en su labor.



(Fintech, los emprendimientos que han generado un cambio en la banca).

Justamente, Gretchen Tan, líder global de Fintechs de TransUnion, considera que “cada vez vemos más que estas compañías son competidores reales, pero también son socios para proveer y hacer crecer los servicios financieros. Las fintech no son una tendencia, sino que son la nueva norma, basados en la definición que son prestadores de servicios financieros apoyados en la tecnología”.



Teniendo en cuenta que este tipo de compañías tienen un avance diferente, TransUnion tiene un equipo especializado en los mercados en los que tiene presencia (como Colombia), con el fin de atender sus necesidades.



Según la experta, el trabajo con estas firmas se da en tres áreas. Una, es proveerles datos sobre el perfil del usuario de crédito, las tendencias y distintas variables, otra es analítica, en la que si bien muchas ‘fintech’ han hecho desarrollos, TransUnion les ayuda a construir sus modelos de riesgo de crédito y de mercado; y la tercera es tecnología.



(Los retos de la industria fintech en Colombia).



“Ellas necesitan no solo la información tradicional de crédito, sino otro tipo de datos, por ejemplo verlo desde la óptica del débito, cómo las personas hacen pagos, y la lógica detrás de eso. También quieren información más allá del puntaje de crédito: saber cómo se construye y los algoritmos sobre el crédito”, explica Tan.



Por otra parte, señala que en América Latina y particularmente en Colombia, las fintech son una industria que ha crecido mucho, pero aún está en una etapa naciente, toda vez que la mayoría se han dedicado al otorgamiento de créditos sin garantías. “Es un producto muy simple, pero en varias partes del mundo hemos visto que se trata del punto de partida para expandirse a préstamos más estructurados, y de ahí a convertirse en bancos móviles”, afirma.



Dice además que las fintech son jugadores claves para seguir aumentando la inclusión financiera en la región y en particular para ampliar el acceso al crédito.



(Los motores que dan impulso a las fintech en Colombia).



Además, son jugadores con mayor relevancia, pues afirma que ahora originan el 40% de los préstamos sencillos en Estados Unidos (frente a 0 en el 2010), pero “no se trata solo de que las fintech estén ganando terreno, sino que el mercado como un todo está creciendo, dando oportunidades a todos los participantes”, señala Gretchen Tan.



Por otro lado, considera que para que estas compañías puedan crecer de manera sostenible, la clave es contar con un buen fondeo, una buena estrategia de mercado y un producto diferenciador. Pero además de esto, y en momentos en que crecen las ventas digitales, en las que no se ve el cliente, es clave tener manejo de riesgo de clase mundial y buenos sistemas de prevención de fraude.

​