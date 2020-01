El dólar en Colombia este año: al vaivén de la incertidumbre

En la historia económica reciente, el 2019 será recordado como un año complejo, marcado por la incertidumbre ante los temores que se posaron sobre la política y la economía mundial, que impactaron directamente el mercado petrolero y el dólar.



Incluso, este último llegó a sobrepasar, a finales del año pasado, la barrera de los $3.500 en Colombia, algo impensado apenas unos meses atrás.



(Precio del dólar en 2020 superaría récord histórico del 2019).

Aunque al último día del 2019 el dólar retornó a la senda y terminó el año en niveles muy parecidos al arranque de año, la divisa tuvo una alta volatilidad como consecuencia de la incertidumbre por las disputas entre oriente y occidente, la tensión por la guerra comercial y el sinsabor social con los gobiernos de la región, entre otros hechos.



Pero las tensiones continúan y el 2020 luce, desde sus primeros días, como un año agitado también.



¿Qué rumbo tomará el dólar este año?, ¿Continuará su alta volatilidad?, ¿superará los récords alcanzados en 2019?



Estas son algunas de las preguntas que surgen alrededor del comportamiento del dólar en el 2020, que solo serán resueltos en la medida en que se vayan desenvolviendo los acontecimientos que a diario se registran en un contexto acelerado.



Sin embargo, los analistas coinciden en que si el 2019 fue complejo, el 2020 lo será aún más en materia de mercados. La razón: la incertidumbre global permanece.



“El mundo anda al vaivén de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, sumado a una sobreoferta de petróleo en el ámbito mundial, a un déficit comercial elevado y a un malestar social y político generalizado (especialmente en América Latina) que nos ha afectado”, comenta Wilson Tovar García, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores.



Según el área de Investigaciones Económicas de la firma, en 2020 el dólar podría alcanzar un precio máximo de $3.780.



(Los desafíos de la economía colombiana en 2020).



Si bien se firmó ayer un principio de acuerdo comercial entre China y Estados Unidos para frenar la escalada arancelaria, las tensiones se mantienen.



Para Alexander Ríos, analista de Estratégica Consultoría, “cualquier evento adverso, retroceso, ruptura y/o externalidad en la negociación entre China y Estados Unidos en materia comercial, haría susceptible que el peso colombiano regresara a niveles superiores a los $3.500 por dólar, pues la divisa norteamericana es un refugio ante la incertidumbre global".



PETRÓLEO SEGUIRÁ MARCANDO EL RITMO



La correlación entre los precios del crudo y el dólar no se ha roto y por lo tanto el comportamiento del mercado petrolero tendrá este año una fuerte influencia sobre la moneda estadounidense.



“No podemos pasar por alto que el mercado petrolero no es igual al que hace 5 años. El escenario de que el dólar retorne a los 80 o 90 dólares por barril es poco probable y en el largo plazo, incluso, nocivo para los países como Colombia”, señala Ríos.



Lo que más preocupa es que el petróleo parece no levantar cabeza, lo que llevaría a un dólar alto.



Para Wilson Tovar, de Acciones y Valores, el cálculo para el precio del petróleo en su referencia WTI estaría en el orden de los 50 dólares en barril en 2020.



CONTEXTO Y CRECIMIENTO EN COLOMBIA



Uno de los ‘antídotos’ que podrían evitar que el dólar tenga una fortaleza más grande en Colombia es el crecimiento del país.



(Veinte protagonistas de la economía en el 2020).



Y es que si se dan las proyecciones de crecimiento económico colombiano, tal como estiman las entidades gubernamentales y privadas, el país sería un destino interesante de inversión extranjera, en medio de una región que trastabilla políticamente por el descontento social, lo que podría derivar en un peso estable.



Sin embargo, según Ríos, en este sentido aparecen varios 'peros' a ese escenario, entre los cuales se destaca el hecho de que el mercado local no es significativamente grande respecto a la región.



Según proyecciones de Estratégica Consultoría, el rango para el cierre del dólar este año está entre los 3.400 y los 3.700 pesos.



No obstante, si disminuyen las tensiones comerciales globales y se normaliza la situación social en la región -escenarios menos probables en este momento– al cierre del año la divisa podría cerrar entre los 3.000 y 3.200 pesos.



