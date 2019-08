Las reformas que alista el mercado de capitales colombiano

El débil mercado de capitales de Colombia prepara una larga lista de reformas en busca de incentivar nuevos inversores, instrumentos y emisores de valores, pero enfrentaría un espinoso camino en el Congreso que deberá aprobar muchos de los cambios a un Gobierno con un limitado capital político.



Una misión de expertos presentó más de 60 propuestas que se enfocan en simplificar una maraña de regulaciones, cambiar el rol de las autoridades, mejorar el manejo de participaciones del Estado en empresas y modernizar la estructura de mercados para promocionar activos de riesgo y ampliar la competencia.



El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, espera iniciar la implementación de algunas de las reformas en los próximos meses, pero admitió que el camino es largo.



“Es una hoja de ruta de la cual apenas estamos empezando, esperaría que en el próximo par de meses tengamos más definido qué va a ir rápidamente implementado, bajo qué figura vamos a llevar al Congreso de la República, cómo podríamos de aquí a final del año tener un primer bloque de decisiones tomadas, en proceso o totalmente implementadas”, dijo.



Pero si bien algunas de las iniciativas podrían ser rápidas de implementar, vía resoluciones o decretos, otras requerirán leyes del Congreso, donde el Gobierno del presidente Iván Duque no tiene un respaldo mayoritario y sufrió varios reveses en las propuestas presentadas durante su primer año de mandato.



A ello se suma la estigmatización que sufrió la plaza colombiana tras el colapso en 2012 de la correduría Interbolsa que concentraba una tercera parte de las operaciones del mercado y que llevó a la destitución de funcionarios públicos por fallas de regulación.



“No quiero imaginarme en el Congreso un debate que diga que la reforma al mercado de capitales, después de Interbolsa, lo que está buscando es acabar con la regulación y liberalizar”, dijo Mauricio Reina, analista de la firma de estudios Fedesarrollo.



“Creo que sacar adelante las propuestas (...) estaría encarando un debate público muy complicado en un entorno de un gobierno con favorabilidad baja”, explicó.



INTEGRACIÓN REGIONAL



Y es que el tiempo apremia. Si bien el Departamento Nacional de Planeación sostiene que Colombia tiene el tercer mercado más grande de deuda pública de América Latina después de Brasil y México, equivalente a un 30% de su Producto Interno Bruto de 292.000 millones de dólares, en los otros activos las cifras palidecen.



En términos de emisores en el mercado accionario, las 68 empresas listadas en Colombia son ampliamente superadas por los países de la Alianza del Pacífico, como Chile con 212, México con 142 y Perú con 232, lo que se refleja en su poca liquidez, con transacciones que no superan en total los 50 millones de dólares en promedio diarios.



“Es claro que un mercado con estas condiciones no puede cumplir su principal función, que es la de canalizar el ahorro del público hacia la financiación de las inversiones que requiere el sector empresarial para aumentar su productividad”, dijo Germán Arce, presidente de la Asociación de Fiduciarias de Colombia.



Empresarios resaltan que la sobrerregulación, sumada a los altos costos por participar en el mercado desestimulan la inscripción de sus compañías en la bolsa.



Los expertos destacaron además la urgencia de realizar las reformas locales para concretar la integración de los mercados de los países de la Alianza del Pacífico y dinamizar iniciativas como el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), cuyo desarrollo ha sido incipiente debido a las dificultades en la homologación de reglas fiscales y de liquidación con sus socios.



“Un mercado regional es un objetivo estratégico para nosotros y que se debe trabajar desde el más alto gobierno, encabezado por el presidente (...), para poder hacer realidad algo que es difícil porque implica convencer políticamente a tres o cuatro gobiernos de la región”, opinó César Prada, presidente del Banco de Occidente.



Para Felipe Gómez, director del fondo de inversión Ashmore en Colombia, las reformas también promoverían el acceso de las multinacionales latinas.



"El verdadero reto es traer nuevos jugadores activos entren a Colombia, cómo la Alianza del Pacífico dinamice más al mercado, cómo traemos a los chilenos, a los peruanos", dijo.

"Tenemos que tener una buena oferta de activos para que vengan jugadores más especializados que también den más liquidez.



