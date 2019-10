¿Llegará el dólar en Colombia a los 3.500?

Un dólar en Colombia en $3.500 está cerca de ser una realidad. La divisa está hoy a 9 pesos de alcanzar este nivel, algo nunca antes visto en el mercado local.



En la jornada de este martes, la moneda estadounidense batió un nuevo récord histórico al cerrar en un precio promedio de $3.491, valor en el que este miércoles arrancará negociaciones.



Aunque habrá que esperar qué rumbo toma la divisa en la próxima sesión, para los analistas del mercado es muy probable que alcance ese nivel en las siguientes jornadas debido a los nuevos riesgos globales de la economía, que aumenta las probabilidades de recesión.



Según Diego Franco, analista inversionista y presidente de Franco Group, es muy probable que la divisa rompa este miércoles esa barrera porque el mercado se está enfrentando a riesgos de la economía global.



“El mercado terminó este martes muy temeroso y si no ocurre nada en las próximas horas que alivie esos temores, seguramente la divisa rompa mañana esa barrera porque el mercado se está enfrentando a riesgos de la economía global”, señaló Franco a Portafolio.co.



Otro de los factores que llevó a la moneda estadounidense a alcanzar un nuevo máximo histórico fue el dato manufacturero o de pedidos de fábricas en Estados Unidos, que se ubicó a un nivel por debajo de 50 puntos, lo que significa una contracción que llevó a que el mercado se convirtiera hoy en un comprador de dólares y oro.



Para Felipe Campos, gerente de investigaciones económicas y estrategia en Alianza Valores, en medio de esta aversión al riesgo, los países emergentes son los que peor la llevan y el peso colombiano no es la excepción.



“En medio de una desaceleración económica, en la que a Estados Unidos le ha ido relativamente bien, el mercado considera que el dólar es un refugio”, dice Campos.



Sergio Olarte, economista jefe de Scotiabank Colombia, señala que “recientemente ha habido mucho estrés financiero por cuenta de muchos fondos a los que les están haciendo retenciones por tener plata en mercados emergentes. Como hay algunos de donde no pueden salir tan fácil (como Argentina), entonces lo hacen de otros más líquidos, por ejemplo Chile, Brasil y Colombia. Además, las tensiones políticas como la de Perú generan más salidas de capitales, porque a la gente se le dispara la aversión al riesgo”.



A comienzos de este año, cuando los expertos develaban sus proyecciones, era muy difícil imaginarse un dólar a 3.500 pesos. Pero la realidad es que un entorno internacional con cada vez más focos de incertidumbre ha puesto todas las condiciones para que ya esté rozando esa cotización. ¿La alcanzará? Amanecerá y veremos.