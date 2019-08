Mañana arrancan vencimientos para declarar renta

Con más de 700.000 personas que recibieron documentos sugeridos y una meta de $3,2 billones de recaudo, mañana comienzan los vencimientos para declarar y, si es el caso, pagar renta.



Serán más de tres millones de ciudadanos obligados a cumplir con este impuesto, cuyos plazos máximos comenzarán a cumplirse mañana e irán hasta el 17 de octubre.



Según Lisandro Junco, director de Ingresos de la Dian, este año se seguirán aplicando las normas incluidas en la reforma tributaria del 2017, es decir, la renta se tendrá que depurar a través de las cinco cédulas allí previstas (de trabajo, pensional, de capital, no laboral y de dividendos y participaciones).



Es importante señalar que las fechas que están en el calendario tributario de la Dian representan los plazos últimos para realizar este trámite y no el día exacto en que debe hacerse.



Vale recordar que están obligados quienes registren un patrimonio bruto igual o superior a $149,2 millones, con corte al 31 de diciembre de 2018. Además, aquellos con ingresos brutos de al menos $46,4 millones, así como consumos con tarjeta o consignaciones por ese mismo valor.



De acuerdo con Carlos Neira gerente sénior de KPMG Advisory, Tax & Legal, es importante tener en cuenta, entre otras, que este año la Dian tiene una mayor capacidad para ubicar a quienes son responsables de este gravamen.



“Lo que pasa con la información exógena y la subjetividad de capacidad de fiscalización de la Dian. Entrar a decidir si no se cumplen con las responsabilidades implica un riesgo altísimo, porque las consecuencias son muy graves. Ahora, la Dian tiene más formas de identificar la información que terceros le pagan a las personas, como por ejemplo, las notarías (en inmuebles) o las empresas (al pagarles a sus trabajadores)”, agregó el experto.



De igual forma, señaló que en materia de depuración, es clave recordar aspectos como los ingresos no constitutivos de renta (aportes a salud y pensión), los costos y deducciones (tales como medicina prepagada o intereses por créditos hipotecarios) y las rentas exentas, entre las que se encuentran aportes a cuentas AFC o pensiones voluntarias.



Neira enfatizó, asimismo, en que los contribuyentes revisen sus cifras en materia de cesantías, ya que ha tenido cambios a la hora de registrar esos recursos en la declaración de renta, aun si no son recibidos; es decir, por el solo hecho de que el empleador las consigne, quedan marcadas para entrar en dicha base.



Finalmente, recordó que las sanciones por extemporaneidad (pagar a destiempo) es de 5% por mes o fracción del impuesto a cargo, y no del valor a pagar, cifra que se sumará a los intereses diarios por mora.