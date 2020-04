Más de US$11 billones de inversión salieron de Latinoamérica este año

Archivo particular

El pánico financiero en los mercados internacionales de las últimas semanas ha supuesto un duro golpe para América Latina, pues en este tiempo ha registrado fuertes salidas de capital de portafolio de sus países.



De acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés), tan solo en marzo la región ha registrado una salida de capitales de US$14,4 billones.



No obstante, el año inició bien, con una llegada de estos flujos de inversión de US$4,5 billones, mientras que en febrero ya se entró en el terreno negativo, con pérdidas de US$1,7 billones. Esto hace que el saldo neto en el primer trimestre arroje una cifra negativa de salidas de capital de US$11,6 billones.



Cabe recordar que esta inversión extranjera no es directa, sino de portafolio, por lo que incluye compras de acciones y de bonos de deuda.



De hecho, las pérdidas de ‘equity’ se han dado durante todo el año: salieron capitales por US$5,7 billones en enero, US$6,2 billones en febrero y US$10 billones en marzo. Asimismo, en deuda, el tercer mes fue el único negativo, con pérdida de US$4,4 billones.



“La salida de flujos de capitales en países emergentes del último mes ha sido la más rápida y grande de la historia. El coronavirus genera un choque sobre la economía mundial que provoca una mayor aversión al riesgo, y se reactiva el temor de que la situación genere problemas en países como los de Latinoamérica por sus desajustes externos”, explica Daniel Velandia, director de estudios económicos de Credicorp Capital.



Por su parte, Juan David Ballén, director de investigaciones económicas de Casa de Bolsa, apunta que “esos flujos de inversión van correlacionados con el ciclo económico, cuando las economías crecen entran más capitales, y salen cuando ocurre lo contrario. Cuando pase esta situación se puede esperar que vuelvan, pues hay muchos activos que están baratos. Cabe decir que en Colombia los extranjeros han venido vendiendo acciones por más de un año, no es nuevo”.



Pese a la cifra de la región, el total de salidas de capitales de los mercados emergentes en marzo asciende a US$83 billones.



